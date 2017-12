Representantes de Ferro campeonas en el Nacional de La Pampa

Los días 24, 25 y 26 de noviembre se llevó a cabo el Torneo Nacional Federativo Nivel C3 y D de gimnasia artística Femenina en Santa Rosa, La Pampa. El club Estudiantes de esa ciudad se llenó con una cantidad récord de federaciones, más de 1100 gimnastas de todo el país llegaron a esta competencia nacional después de haber competido y clasificado en sus respectivas provincias. Cada provincia podía llevar un máximo de 12 gimnastas por categoría y nivel. Del equipo de Ferro 11 gimnastas clasificaron y viajaron para representar a la federación Bonaerense. Para muchas de ellas su primer torneo nacional.

“¿Ferro está? ¡SI está!”, fuera el grito de aliento de estas pequeñas gimnastas a toda hora en La Pampa, pero también fue una realidad en los podios repletos de gimnastas del tricolor.

Esfuerzo, entrenamiento, dedicación, compromiso, pasión, trabajo en equipo, compañerismo, son los ingredientes principales para forjar campeonas y estas chicas con sus entrenadores y profesores demostraron que tienen todas esas virtudes y llevaron a lo más alto a su club, su ciudad y su provincia.

Los resultados fueron:

NIVEL C3.

CATEGORÍA MINI:

Bianca Almeyda. Tercer puesto por equipos. Sub Campeona nacional aparato Viga. Tercer puesto aparato Suelo. Puesto 13º en la clasificación general All Around.

Paloma Tolosa. Tercer puesto por equipos. Puesto 52º en la clasificación general all around.

CATEGORÍA PRE INFANTIL:

Isabella Doré. Campeona Nacional clasificación general all Around. Sub Campeona Nacional por equipos. Campeona nacional aparato Viga. Sub Campeona Nacional aparato Salto. Tercer puesto aparato Suelo.

Milagros Bandeo. Sub Campeona Nacional por equipos. Puesto 31º en la clasificación general all around. Finalista aparato suelo 5º puesto.

Julieta Rioseco. Puesto 15 en la clasificación final all around.

CATEGORÍA INFANTIL:

Lucía Moreno Sverluga. Campeona Nacional clasificación general all Around. Campeona Nacional por equipos. Campeona nacional aparato Viga. Campeona nacional aparato Suelo. Sub Campeona Nacional aparato paralelas. Tercer puesto aparato Suelo.

Mariana Soto. Sub Campeona Nacional clasificación general all Around. Campeona Nacional por equipos. Campeona nacional aparato Salto. Campeona nacional aparato Paralelas. Sub Campeona Nacional aparato Suelo.

Amélie Miguez Sabanes. Tercer puesto en la clasificación final all around. Campeona Nacional por equipos.

Rocío Parasuco. Quinto puesto en la clasificación final all around. Campeona Nacional por equipos. Tercer puesto aparato Viga.

CATEGORÍA JUVENIL:

Karen Aboy. Cuarto puesto en la clasificación general all Around. Tercer puesto por equipos. Tercer puesto aparato Viga. Finalista aparato Salto 4º puesto. Finalista aparato Paralelas 4º puesto.

Josefina Lagos. Puesto 31 en clasificación general all Around.

El equipo de profesores y entrenadores lo conforman: Valeria Lagos, Walter Vélez, Martita Rodríguez, Matías Vélez y Laura Fava y entrenan en el gimnasio del club Ferro Carril Sud de Tandil (Colon y Arana).

