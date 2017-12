“Cambiemos” bloqueó un proyecto que frenaba el ingreso de Farmacity a la provincia

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, que representa a los profesionales de Tandil, volvió a mostrar su preocupación por el inminente desembarco de la cadena Farmacity, propiedad de Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri.

De este modo, intentaron trasladar su iniciativa mediante la intervención del diputado massista Lisandro Bonelli, en la Cámara Baja bonaerense.

La semana pasada, los consejeros del CFPBA asistieron a la última sesión de la legislatura provincial donde se trataba un proyecto de ley para que se respete “taxativamente” el artículo 14 dela ley que regula el funcionamiento de las farmacias de la provincia.

Justamente es ese artículo el que impide a Farmacity (por estar constituida como una Sociedad Anónima) desembarcar en la provincia. (1)

“El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, tiene intereses claros en lo que es Farmacity, que ha presentado recursos en instancias provinciales. Todas han sido rechazadas y ahora entró en la Corte Suprema nacional. Ante el avance de esta multinacional que quiere meterse en la venta y distribución de medicamentos es que buscamos proteger a la actividad farmacéutica de la provincia de Buenos Aires”, dijo Lisandro Bonelli, autor del proyecto. (2)

El diputado Bonelli pidió a la Gobernadora y los legisladores del oficialismo que manifiesten públicamente cuál es la postura del gobierno respecto del tema.

La iniciativa chocó contra el número de legisladores de Cambiemos más los bloques aliados que no dieron lugar al tratamiento sobre tablas del proyecto.

Bonelli hizo uso de los cinco minutos que se otorga en la sesión ante los proyectos rechazados para manifestar que “Farmacity ha presentado recursos en instancias provinciales, todas han sido rechazadas y ahora entró en la Corte Suprema nacional. Ante el avance de esta multinacional que quiere meterse en la venta y distribución de medicamentos es que buscamos proteger a la actividad farmacéutica de la provincia de Buenos Aires”.

Además explicó que “lo que estamos discutiendo es el acceso al medicamento, vivir o no vivir. Si entra una Sociedad Anónima te distorsiona el mercado, lo monopoliza, lo oligopoliza, eso significa que maneja el precio y no van a lugares que no haya rentabilidad, por lo que muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires no podrían tener acceso a los medicamentos”. (3)

El oficialismo hizo valer su poderío en la Cámara baja y mandó a las Comisiones pertinentes el proyecto de Bonelli, acudiendo a un principio básico: “Si querés que algo se demore, mandalo a Comisión”. Ahora quedará a disposición de la nueva Legislatura, que tomará juramento la próxima semana y quedará a disposición de una sesión extraordinaria para la segunda semana de diciembre.

