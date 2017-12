Notificarán los resultados de la identificación en Darwin a 8 familias de caídos

Un primer grupo de familias recibirán la noticia de si los restos de sus allegados están incluidos o no entre los 88 identificados por la Cruz Roja Internacional en el marco de las tareas realizadas en 121 tumbas.

Ocho familias de caídos en Malvinas recibirán este martes la noticia de si los restos de sus familiares están incluidos o no entre los 88 identificados por la Cruz Roja Internacional en el marco de las tareas realizadas en 121 tumbas del cementerio de Darwin con placas con la leyenda “Soldado argentino sólo conocido por Dios”.

Desde la mañana, un primer grupo de cuatro familias fue convocada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por Claudio Avruj, para informarles sobre los resultados que el viernes último entregó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de los trabajos de identificación realizados.

Así lo consignaron fuentes oficiales, en tanto desde el Cecim La Plata, una de las organizaciones que nuclea a ex combatientes, anunciaron que, a partir de las 10, acompañarán al predio de la ex Esma, donde funciona la Secretaría, a Marta Gómez, hermana de uno de los caídos en la Guerra de Malvinas, cuando tenía 19 años.

“Es un cúmulo de emociones y un cúmulo de tristeza”, sostuvo Norma Beatriz Gómez al referirse a la noticia con la que se enfrentará cuando sea notificada oficialmente sobre el resultado de los trabajos de identificación en relación a su hermano.

Comentarios

Comentarios