La UE y el Reino Unido no lograron un acuerdo por el Brexit, pero son optimistas

En un día de que fluctuó de la esperanza a la decepción, la UE y la primera ministra británica, Theresa May, no consiguieron “suficiente progreso” en los temas de la primera fase de negociación: la factura de salida que debe pagar Londres, los derechos de los ciudadanos europeos y británicos y las garantías de una frontera abierta en Irlanda.

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido concluyeron una agitada jornada de diplomacia sin poder alcanzar un acuerdo sobre los términos del Brexit, pero aseguraron que están cerca de un entendimiento que permitirá ampliar las discusiones a la futura relación comercial entre ambos.

Los líderes de la UE quieren que haya acuerdo en torno a estas cuestiones para decidir, en una cumbre clave prevista para el 14 y 15 de diciembre, si autorizan avanzar a la segunda fase de las conversaciones, que incluye si el Reino Unido seguirá o no dentro de la unión aduanera y el mercado común europeo.

La falta de progreso en las conversaciones celebradas hasta ahora ha generado preocupaciones de que el Reino Unido no alcance un acuerdo satisfactorio sobre los temas centrales para cuando tenga que abandonar oficialmente el bloque, el 29 de marzo de 2019.

“Pese a nuestros mejores esfuerzos y al progreso significativo que hemos hecho nosotros y nuestros equipos en días recientes sobre las cuestiones de retirada pendientes, no fue posible alcanzar un acuerdo”, dijo el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

Comentarios

Comentarios