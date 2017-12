Ex aliados asesinaron al presidente de Yemen

Ali Abdullah Saleh fue muerto a balazos por hutíes que irrumpieron en su casa en la capital Sanaá y, al retirarse, hicieron explotar la residencia del ex mandatario. El fallecido había puesto fin a la alianza con los rebeldes hacía dos días, luego de una serie de enfrentamientos entre combatientes de ambos grupos.

El ex presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh murió este lunes bajo disparos de sus ex aliados hutíes que irrumpieron en su casa en Sanaá, informó el ministerio del Interior yemenita, controlado por los hutíes, en un comunicado oficial que lo califica de “líder de la traición”.

Un video que circula por la red social Twitter y que, según afirma el mensaje, muestra el cadáver de Saleh, aparentemente confirma la noticia, que aún no ha podido ser contrastatada con otras fuentes.

Informes presenciales citados por la agencia de noticias Europa Press indicaron que antes de anunciar la muerte de Saleh los rebeldes habían volado la residencia del ex presidente.

Antes de que los hutíes hicieran explotar su vivienda y, presuntamente, lo asesinaran, Saleh denunció a primera hora de hoy a sus antiguos aliados, y pidió salvar al país de su “temeridad”.

“Llega la ’hora cero’ al campo de batalla en Sanaá. El país debe ser salvado de la temeridad de los hutíes”, declaró en un comunicado publicado a primera hora del día, según informó la cadena de televisión saudita Al Arabiya.

El ex presidente rompió su alianza con los rebeldes hace dos días, después de que el 29 de noviembre se iniciara una serie de enfrentamientos ininterrumpidos entre combatientes de ambos grupos.

El portavoz de la Cruz Roja, Adnan Hazam, precisó a la prensa que desde que se iniciaron los enfrentamientos, hubo en Sanaá al menos 125 muertos y 238 heridos, según cifras recogidas en los tres hospitales de la capital con los que colabora, los centros Al Kuwait, Al Yumhuriya y Al Zaura, informó la agencia de noticias EFE.

El quiebre entre Saleh y los hutíes, según la cadena de noticias Al Jazeera, centrada en Qatar, está vinculado a la intervención de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde está Ahmed Saleh, hijo del ex presidente cuya muerte acaban de confirmar oficialmente los hutíes.

Para Al Jazeera, que cita a Murad Alazzany, un experto de Sanaá, Ahmed es la “carta de triunfo” de los EAU, que apuestan a usarlo más adelante como una herramienta tras mediar entre Saleh y el reino de Arabia Saudita.

Ayer, los rebeldes hutíes lanzaron un misil contra una central nuclear en construcción en Abu Dabi, capital de los EAU.

Hasta la ruptura, que desencadenó los actuales combates, las fuerzas hutíes y las tropas yemenitas que respondían a Saleh estaban unidas en la lucha contra el ex vicepresidente de Saleh y posterior presidente, Abdo Rabbu Mansur Hadi, apoyado por Riad.

Una coalición bajo liderazgo saudita lanzó luego una mortífera campaña militar en el país más pobre del mundo árabe, combinada con un bloqueo a los puertos, en defensa de Hadi. Riad considera que los hutíes son títeres de su archirrival regional, Irán.

Con el quiebre de la alianza y el cambio de bando de Saleh, la devastadora guerra en Yemen profundizó la incertidumbre que pende sobre el país.

Luego de que cuatro días seguidos de combates entre los hutíes y fuerzas de Saleh sepultaran la frágil alianza entre ambos, el ex mandatario pidió a la coalición encabezada por Arabia Saudita “abrir una nueva página” que termine con una guerra que ya dejó más de 10.000 civiles muertos desde 2015.

‘Hago un llamado a los hermanos en países vecinos y aliados para que detengan su agresión, levanten el sitio, abran los aeropuertos y (permitan la entrada) de alimentos”, declaró Saleh al anunciar la ruptura, en un discurso televisado.

