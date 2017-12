En una noche con muchas bajas, Papaleo fue el responsable del empate aurinegro

Santamarina hizo su despedida como local en este 2017 y fue con un empate 1 a 1 ante Los Andes. Ezequiel Barrionuevo abrió la cuenta para el dueño de casa pero en el complemento lo empató Ezequiel Cérica. El arquero Joaquín Papaleo fue la principal figura del elenco de Héctor Arzubialde.

El aurinegro tuvo que trabajar demasiado para sumar como local cuando, anoche en el estadio San Martín, logró empatar 1 a 1 ante Los Andes, en un compromiso válido por la fecha 11 de la B Nacional. Los aurinegros tuvieron muchas bajas por lesiones y Joaquín Papaleo, con una excelente actuación en el complemento, terminó siendo la figura del encuentro.

Santamarina tuvo su última presentación como local del año y, con un equipo con varias ausencias por distintas lesiones, con mucho esfuerzo y un enorme despliegue de Ezequiel Barrionuevo, el mejor hasta que estuvo en cancha, el aurinegro tuvo una buena producción durante la primera mitad ante un rival muy duro. Sin embargo, en la etapa complementaria fue mermando el funcionamiento y los visitantes crecieron notablemente.

Los primeros minutos del compromiso fueron bastante discretos, debido a que ambos elencos tenían bastantes inconvenientes para poder elaborar jugadas colectivas que permitieran llegar a los arcos. Tras un mal despeje de Sebastián Valdéz, Braian Pérez capturó el balón desde la puerta del área y sacó un disparo que se fue desviado.

Los de Lomas de Zamora empezaban a crecer en cada oportunidad en la que entraba en contacto Alvarez Suárez. El talentoso volante hacia la pausa necesaria y metía muy buenas asistencias para dejar a sus compañeros en una buena posición ofensiva. El futbolista, luego de ganarle por la izquierda a Politano, definió cruzado y el balón se fue muy cerca del palo de Papaleo.

En el dueño de casa, todo pasaba por lo que podía generar Barrionuevo. El “10” asistió muy bien a Biela y el lateral probó con un muy buen zurdazo de media distancia que se fue desviado. De esta manera, al no poder llegar con centros o pelotazos a los delanteros, el equipo de Arzubialde probaba con disparos desde lejos.

Sobre la media hora, Alvarez Suárez volvió a elaborar una buena acción individual para asistir a Linas. El delantero, de aire, saco un derechazo que se fue a dos metros del arco custodiado por Papaleo. Más tarde, Mendieta exigió al golero aurinegro con un tiro cruzado que el ex Unión mandó al tiro de esquina.

El cierre de la primera etapa fue netamente favorable al dueño de casa. Biela se escapó por la izquierda, levantó la cabeza y metió un gran pase para la llegada, por el sector opuesto, de Barrionuevo. El ex Talleres desde la puerta del área sacó un exquisito derechazo que estuvo muy cerca de terminar en el fondo del arco pero entre Gagliardo y el travesaño evitaron la conquista aurinegra.

Sin embargo, en la jugada siguiente el conjunto de Arzubialde logró abrir el marcador. González Metilli ganó por la izquierda y metió un centro. Kabalín la dejó pasar, Pérez la aguantó por lo vio venir a Barrionuevo. El volante ingresando al área metió un formidable derechazo cruzado, a tres dedos, para vencer a Gagliardo y establecer el 1 a 0.

Santamarina se iba al descanso ganando, luego de haber aprovechado una de las pocas opciones que había generado. Los Andes mostró algunas cosas interesantes pero falló en los metros finales.

La historia cambió radicalmente en el segundo tiempo, como consecuencia del desgaste que sintió el local y la baja de Barrionuevo quien tuvo que dejar el campo de juego por un golpe. Los Andes tomó mayores riesgos, se adelantó y fue decidido a buscar la igualdad.

Alvarez Suárez siguió manejando al milrrayitas y en una chance exigió, con un disparo de media distancia, una notable atajada de Papaleo. En el rebote, pero en posición adelantada, convirtió Mendieta pero el juez de línea no dudo en anular la conquista del atacante.

Un rato después, Mendieta ganó por la derecha y sacó un violento derechazo que se fue desviado. Hasta que a los 18´ Linas asistió a Cérica, que había ingresado recientemente, para que defina ante Papaleo y logré el 1 a 1.

Los aurinegros no tuvieron más respuestas, se quedaron demasiado y se recostaron sobre Papaleo que se fue agigantando con el correr de los minutos para terminar siendo la figura del encuentro.

Mendieta, llegando por la derecha, estuvo cerca de darle la victoria a su equipo pero el remate se fue cerca. Papaleo apareció luego para quedarse con un mano a mano ante Linas que llegó ingresando solo por la derecha.

El arquero aurinegro volvería a demostrar porque era el principal responsable del punto que conseguía su equipo cuando se quedo con un tiro de Bogado. El aurinegro solamente generó una posibilidad en el complemento y fue en los pies de Fredes con un derechazo de media distancia que se fue alto.

En la última del encuentro, Cérica bajó el balón y asistió a Bogado que fusiló a Papaleo que se estiró para quedarse con el tiro que hubiese sido la victoria de Los Andes. Santamarina sumó un buen punto, soportó las ausencias y Papaleo terminó como el principal responsable de la igualdad en el último partido del año como local.

SANTAMARINA 1 – LOS ANDES 1

Santamarina (1): Joaquín Papaleo (7); Agustín Politano (5), Tomás Berra (5), Salvador Sánchez (6), Fernando Biela (6); Matías Kabalín (5), Agustín Cardozo (6), Leonardo Fredes (6), Francisco González (6); Ezequiel Barrionuevo (7) y Braian Pérez (5).

DT: Héctor Arzubialde.

Los Andes (1): Maximiliano Gagliardo (6); Emmanuel Martínez (5), Matías Valdéz (6), Sebastián Valdéz (6), Raúl Iberbia (6); Mauro Montenegro (5), Gustavo Turraca (6), Matías Escobar (5), Gastón Alvarez Suárez (7); Junior Mendieta (6) y Matías Linas (6).

DT: Sergio Rondina.

Arbitro: Yamil Possi.

Cancha: Estadio San Martín.

Amonestados: Sánchez (S). Escobar (LA).

Cambios: Nicolás Castro (5) x Barrionuevo, Federico Martínez x Pérez y Mauro Orué x González Metilli (S). Ezequiel Cérica x Escobar, Maximiliano García x M. Valdéz y Rodrigo Bogado x Mendieta (LA).

Goles: PT 39´ Barrionuevo (S). ST 18´ Cérica (LA).

