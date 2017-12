Dos motociclistas lesionados en accidente de tránsito

Por causas que se procuran establecer cerca de las 18 se produjo una violenta colisión en avenida Espora y Primera Junta entre una moto Yamaha de alta cilindrada patente KDT 399 y una pick up Fiat Strada dominio IPY 856 que transportaba maderas.

Como consecuencia del impacto quienes iban en la moto sufrieron números serios traumatismos y fueron derivados al Hospital Municipal Ramón Santamarina en sendas ambulancias del SAME. Cabe mencionar que uno de los motociclistas golpeó contra el parabrisas de la camioneta.

El conductor de la moto, identificado como Dionisio López Brítez (51), sufrió fractura expuesta de tibia y peroné y quedó internado en el nosocomio municipal. En tanto que el acompañante, cuya identidad no fue confirmada oficialmente, fue atendido en guardia de los traumatismos sufridos y se retiró a su domicilio de acuerdo a lo informado por la Distrital.

Al parecer la moto circulaba por Primera Junta e intentó cruzar la avenida, sin advertir la marcha de la camioneta Fiat Strada que conducía Ignacio Minguez (25)

Hasta el lugar concurrieron efectivos de la Policía Local y de la Seccional Primera que entiende por razones de jurisdicción, abriéndose una causa por lesiones graves culposas. Cabe mencionar que el tránsito se cortó para que pudieran trabajar los peritos en accidentología y recabar los datos correspondientes.

