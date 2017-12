Alejandro Vandenbroele declaró en la causa por enriquecimiento ilícito contra Boudou

Alejandro Vandenbroele , presunto testaferro de Amado Boudou , ratificó hoy sus dichos como arrepentido al ser indagado como supuesto miembro de una asociación ilícita en la causa por enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente.

Tras tomarle indagatoria, el juez federal Ariel Lijo prorrogó el secreto de sumario en las causas unificadas, vinculadas con Boudou y Ciccone Calcográfica, en donde se encuentra radicada la declaración de Vandenbroele como arrepentido.

Rodeado por sus custodios, Vandenbroele arribó a los tribunales federales de Retiro poco antes de las 11 para cumplir con el trámite de la indagatoria en la causa por enriquecimiento a cargo del juez federal Ariel Lijo.

En la audiencia se remitió a sus dichos del 15 de noviembre pasado, cuando declaró como imputado protegido ante el fiscal federal Jorge Di Lello, explicaron fuentes judiciales. Vandenbroele sólo aportó algunos detalles más ante Lijo y funcionarios de la fiscalía, y, luego, se negó a responder preguntas.

El titular de la sociedad “The Old Fund” que se quedó con la imprenta Ciccone Calcográfica y también con un contrato multimillonario con la provincia de Formosa, estuvo poco más de dos horas en el juzgado.

Tras arribar a los tribunales, el supuesto testaferro se entrevistó a solas con su defensa oficial en el despacho del juez Lijo y, tras una pausa en la que tuvo que salir al pasillo común para ir hasta el baño que es público, comenzó la indagatoria.

En ese trámite, Vandenbroele no respondió preguntas y se remitió a su declaración ante el fiscal, en la que aportó información que complicó a Boudou y al también detenido socio del ex vicepresidente José María Núñez Carmona.

Además, a raíz de sus dichos, fueron citados a declaración indagatoria el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

La causa por enriquecimiento fue la que derivó en la detención de Boudou y Núñez Carmona un mes atrás por el delito de “lavado de activos”, a raíz de maniobras que para el juez intentaron ocultar de la Justicia los bienes y el dinero que no tendrían justificación.

Doce días después de estas detenciones, Vandenbroele se presentó en la fiscalía de Di Lello para declarar como arrepentido, a cambio de verse favorecido en el futuro con una reducción de condena.

Luego de avalar el pacto hecho con el fiscal, Lijo impuso el secreto de sumario en todas las causas penales involucradas, entre ellas la del enriquecimiento ilícito.

El magistrado debe ahora escuchar en indagatoria a la ex novia de Boudou, Agustina Kampfer -en fecha aún a determinar- y luego quedará en condiciones de resolver todas las situaciones procesales.

