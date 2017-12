Se siguen sumando damnificados por estafas con operaciones inmobiliarias

Fuentes allegadasa la investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal de Tandil confiaron a este medio que hay al menos cinco damnificados por una organización que se dedicaba a la falsificación de escrituras para luego cometer estafas inmobiliarias y hasta el momento se habría acreditado una estafa que superaría los 200 mil dólares, aunque podría incrementarse considerable dicho monto a medida que siga sumándose documentación al expediente.

Como se diera cuenta oportunamente a principios del mes pasado efectivos de la Policía Federal llevaron adelante allanamientos en un estudio jurídico de Tandil y en una imprenta de nuestro medio, como así también en una escribanía de la ciudad de Azul.

En su momento el fiscal en diálogo con AM1560 sostuvo que en su convicción se estaba en presencia de una organización creada con el ánimo de cometer estafas.

De acuerdo a los datos extraoficiales aportados a LA VOZ por fuentes cercanas a la investigación, uno de los damnificados se enteró a través de un edicto publicado en un diario local donde se convocaba a posibles herederos.

El hombre que no tiene herederos y reside en un geriátrico posee una propiedad y se tiene acreditado que se había fraguado un certificado de defunción para luego llevar adelante el proceso de apoderarse del inmueble y posteriormente venderlo con una escritura trucha.

El vecino fue anoticiado de esta anomalía por un amigo, que lo visitó al geriátrico y le mostró el diario donde se daba cuenta que había fallecido y a través del edicto se buscaba a herederos. Cabe mencionar que para poder publicar el edicto se falsificó un certificado de defunción de esta persona.

Ese fue el principio de la causa que ahora ha avanzado bastante y en estos momentos se siguen recogiendo elementos para sumarlos a la investigación.

Al parecer las maniobras no se circunscribían a la falsificación de escrituras sino que también se confeccionaban papeles de autos, los denominados “08”.

En el caso de la imprenta al parecer se emitían títulos públicos truchos, contándose con sellos apócrifos de las distintas dependencias que dan legitimidad a los mencionados documentos, aunque en este caso eran ilegales.

Hace un mes se lo consultaba desde AM1560 al fiscal Pablo Larriera sobre ¿Cuántos episodios son investigados o se sospecha que pudieron cometerse bajo este ardid?, respondiendo que “en principio tenemos uno con semiplena prueba comprobado y luego otros que están surgiendo de la investigación y estamos evaluando en la Fiscalía. Todo lleva un tiempo razonable, pero no tiene que ser demasiado para que podamos tener un panorama en concreto de todas las operaciones y maniobras”.

“También quiero aprovechar para alertar que cualquier persona que pueda sentirse damnificada o que haya tenido contacto con alguna de estas personas particulares con el estudio jurídico del doctor Sebastián Romay. Cuando el Juzgado lo permita daremos un comunicado de prensa con más detalles que permita a los damnificados acercarse a la Fiscalía y plantear sus reclamos si pudieran haber sido víctimas”, destacaba a principios de noviembre.

También en aquella oportunidad Larriera, indicó que el damnificado se daba cuenta de la maniobra “cuando comienzan a profundizar en las tratativas para la compra de un inmueble con un valor relativamente importante, no puedo dar precisiones del lugar. Cuando empiezan a realizar los pagos y piden más precisiones y certezas en cuestiones vinculadas a la posesión empiezan a ver dilaciones y consultan a otros profesionales y estos elementos desembocan en la denuncia. Luego nosotros corroboramos un montón de elementos que están en los instrumentos que no se corresponderían con la realidad. Luego se le plantea el caso al Juez y el Juez evalúa el planteo de la Fiscalía y si considera que hay elementos que son verosímiles procede al allanamiento. No se produjeron detenciones, porque consideramos que no es procedente y hay una persona que no pudo ser habida por eso no podemos dar los nombres. En caso que se profugue o intente obstruir el proceso podrá ser pedida la detención”.

