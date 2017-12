Gimnasia y Excursionistas igualaron cero a cero en la primera final del Mayor de la URD

El partido se disputó en el Estadio General San Martín y la revancha será el sábado próximo en el Barrio Palermo. Marcos Altamiranda fue el árbitro principal y el juez de la revancha podría ser Andrés Merlos.

Con una notable concurrencia en el estadio General San Martín, Gimnasia y Excursionistas no se sacaron ventaja e igualaron cero en el partido de ida de la final del certamen Mayor para consagrar al campeón de la temporada 2017 de la Unión Regional Deportiva.

El partido no tuvo un buen nivel futbolístico aunque fue interesante por lo que estaba en juego y por las ganas que le pusieron los protagonistas.

De movida nomás, antes del minuto casi sorprendió la visita con un remate de media distancia de González y enseguida cuando se cumplían cuatro minutos Lajos encendió la luz de alarma en el arco de Calvo rematando por sobre el travesaño.

Excursionistas en los primeros quince minutos utilizando una fórmula sencilla con pelotazos de Laureano Pereyra se aproximó al arco del “Palomo” Cabrera teniendo como receptores de esos envíos aéreos a Pérez Rivero, Arteagaveytía y Martín Alonso.

Hubo dos disparos de González que no causaron peligro y a los once se produjo la primera polémica con un tanto anulado a Pérez Rivero, luego que el arquero rechazara con los puños y el atacante capturara la pelota cera del palo derecho.

Maximiliano Moreno, el asistente que controlaba el ataque de la visita levantó el banderín y Altamiranda anuló el tanto. Gran acierto del asistente, porque las imágenes demostraron que estaba en posición prohibida el atacante del Trueno Verde.

Sobre los 20 comenzó a emparejar Gimnasia haciendo circular la pelota con Mohuapé, Ledesma y la movilidad de un siempre inquietante Lajos que se tiraba a las bandas. Barbeira en cambio no pudo hacer pesar su velocidad y en el duelo con los centrales Lecuona y Pereyra salió en desventaja.

Después de los 30 el conjunto orientado por Aramburu sumó un par de llegadas, siendo la más clara la que protagonizó Lajos y que el arquero Calvo salvó de manera extraordinaria. También dispusieron de chances Barbeira y Mohuapé, aunque no tan claras como la del “10”.

SEGUNDO TIEMPO

En la segunda etapa salió decidido Excursionistas y ayudado por el viento a favor el conjunto de Moreno se plantó en terreno del dueño de casa y desde los 3 a los a los 13 llegó varias veces con un remate de Alonso al lado del palo, un cabezazo de González y una de Pérez Rivero tras robar la pelota luego de una caída inexplicable de Cabrera afuera del área.

Sobre los 20 minutos una doble pared entre Alonso y Pérez Rivero terminó con remate del volante que salvó providencialmente el zaguero del Lobo Franco Lunghi metiendo la pelota en el córner.

De ese tiro de esquina llegó la más clara del partido cuando el envío de Valerio fue conectado con frentazo por Pereyra y la pelota reventó el travesaño del arco de Cabrera, cuando el arquero no podía hacer nada.

Tuvo la posibilidad de la revancha Pereyra con dos tiros libres, pero Cabrera respondió muy bien en las dos oportunidades.

Sobre los 34 casi lo gana Gimnasia al confiarse el arquero Calvo con un pase a Lajos pero respondió bien el golero ante el atacante, antes que alcanzara a tocar la pelota el hombre de Gimnasia.

En el cierre hubo otra aproximación del Lobo por una corrida de Rodríguez cuyo remate se fue cerca del palo derecho del marco custodiado por Calvo.

La historia quedó abierta y se definirá el sábado venidero en el Barrio Palermo.

FORMACIONES

Gimnasia: Cabrera; Rodríguez, Elorriaga, Lunghi, Martínez Castelli; Mohuapé, Ledesma, Corrado (Benítez), Funes (Fernández); Lajos, Barbeira (Gancedo). Suplentes: Hernández, Yosi. DT: Fernando Aramburu.

Excursionistas: Calvo, García, Pereyra, Lecuona, Ferreyra; Oscar, Valerio (Prado), Alonso (Olagaray), González; Arteagaveytía, Pérez Rivero (Verga). Suplentes: Baliño, Morales.

DT: Juan Moreno.

Árbitro: Marcos Altamiranda (Franco Torres-Maximiliano Moreno). Cuarto árbitro: Matías Picot.

Cancha: Estadio General San Martín.

Apostillas

Recibimientos

Como hace tiempo no se veía en el fútbol local el marco fue maravilloso con la gente de Gimnasia ocupando la tribuna techada y los visitantes llenando la platea Mestelán.

El primero en salir a la cancha fue Gimnasia y el cielo quedó teñido de azul y blanco por las bombas de humo lanzadas por los hinchas para darle la bienvenida al conjunto dirigido por Aramburu.

Instantes después la Mestelán se vistió de verde al aparecer el equipo del Barrio Palermo. Gran cantidad de serpentinas acompañaron la salida del Trueno Verde.

Árbitro

Se estima que el partido revancha del sábado en el Fortín del Barrio Palermo puede ser dirigido por el árbitro nacional Andrés Merlos, quien hizo toda su carrera arbitral en Tandil y por razones particulares se vuelve a su provincia natal Mendoza, afincándose en la localidad de San Rafael.

El propio juez en diálogo con “Los Dueños de la Pelota” de 95.1 FM Nativa expresó que sería muy lindo terminar su carrera en nuestra ciudad y recordó que el primer partido que le asignaron en nuestra ciudad fue precisamente Excursionistas-Gimnasia. Que dirija Merlos depende del partido que le asignen en Primera División.

Cuerva

Por otra parte el juez Merlos confirmó que su hija quedó en la primera división del fútbol femenino de San Lorenzo de Almagro y tras realizar la pretemporada con el equipo presidido por Matías Lamens se quedará en la pensión del club azulgrana.

Árbitro II

Es posible que en la última jornada de la B Nacional correspondiente al 2017 sea designado para arbitrar por primera vez en esa categoría el tandilense Lucas Novelli.

Espectadores

Aprovechando que no tenían entrenamiento en horas de la tarde varios jugadores de Ramón Santamarina, que juega mañana ante Los Andes, se acercaron hasta el estadio San Martín para ver la gran final del fútbol.

