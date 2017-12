Destacan la labor de dos policías locales en escuela de Villa Italia

El vecino Mario Alberto Juliano compartió en su muro de Facebook un comentario donde se refiere a dos integrantes de la Policía Local que se encuentran trabajando en Villa Italia, a los que identificó por los nombre de pila de los uniformados.

El vecino indicó “Hoy en Tandil conocí a los dos chicos de la foto. Florencia y Lucas. Ellos forman parte de la Policía Local y son personas muy especiales.

Ellos andan principalmente por Quintana, que es la calle principal de Villa Italia, una de las barriadas más populares de la ciudad. Y centralizan su atención en la escuela Media 2, también conocida como “La Lata”, ya que años atrás era de chapa.

La entrada y la salida del colegio era complicada ya que había sido ganada por una barrita que tenía a mal traer al resto de los chicos (entre 12 y 17 años) y a los vecinos que pasaban por ahí.

Florencia y Lucas comenzaron a acercárseles de a poco, a hablar con ellos, a ganar su confianza, a mostrarles que ellos también vienen de barrios humildes, que son uno más de ellos, y que lo que menos querían era actuar como policías.

Finalmente lograron la confianza, acuerdos verbales de convivencia, que no molesten al resto, que no hagan bardo, que no peleen.

El resto de los vecinos advirtieron esta acción pacificadora y los convidan con mate, con torta, les preguntan por su familia. Ellos saben que Fulano pasea el perro a tal hora, que Mengana sale a hacer los mandados a tal otra. Y si no se repite esa rutina averiguan si están bien.

Estos chicos reconcilian al barrio con la Policía y nos hacen la vida mejor”.

Comentarios

Comentarios