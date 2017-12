Tiraron jeringa con aguja en bolsa de residuos y un trabajador municipal resultó lesionado

A través de la red social de Facebook el trabajador del servicio de Recolección Alfredo Ramírez denunció que resultó lastimado al pincharse con una aguja que estaba en una bolsa de residuos.

“Gente de Tandil!! Uso este medio para que tomen un poco de conciencia por las cosas que vivimos los recolectores de residuos de Tandil. Ayer por la noche cuando estaba haciendo mi recorrido habitual en la calle 4 de Abril, levanté unas bolsas que adentro tenían una aguja con jeringa completa la cual me pinchó la rodilla derecha. Ahora sólo me queda esperar resultados de estudios que me tuve que hacer a causa de esa aguja. Les pido que tomen conciencia porque somos seres humanos igual que todos ustedes, y todos los días ocurren accidentes a diario. Cuando no es una jeringa, son vidrios que nos cortan, autos y motos de personas imprudentes que nos chocan y a nosotros también nos espera nuestra familia.

Si vas a tirar vidrios tíralos en una caja; si es una jeringa tirala en una botella plástica.

Es nuestro trabajo levantar sus bolsas, pero no es justo que nos pasen estas cosas .

Por favor tomen conciencia”.

Comentarios

Comentarios