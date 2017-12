Gimnasia y Excursionistas juegan la primera final del Mayor de la URD

El partido se jugará desde las 16.30 en el estadio General San Martín. Lo arbitrará Marcos Altamiranda con líneas de Torres y Moreno. Los hinchas del local Gimnasia se ubicarán en la platea techada y el público de Excursionistas ocupará la platea Mestelán.

Gimnasia y Excursionistas se enfrentarán hoy desde las 16.30 en el estadio General San Martín en el partido de ida de la final del certamen Mayor de la Unión Regional Deportiva con arbitraje de Marcos Altamiranda.

Se estima que gran cantidad de público presenciará el primero de los dos partidos que definirán al campeón de la URD.

Ambos equipos hace muchos años que logran coronarse campeón y en el caso de Gimnasia el último festejo se remonta al año 2000 cuando se quedó con el torneo clasificatorio, mientras que Excursionistas no obtiene un campeonato desde 1975, cuando el “Trueno Verde”, superó en dramáticas finales a Ramón Santamarina.

Para el partido de esta tarde ambos entrenadores han sufrido bajas de jugadores que habitualmente son titulares.

En el caso del local, Fernando Aramburu tuvo que rearmar la defensa ante la suspensión de Funes tras ser expulsado al final del partido con Velense en la semifinal y Gaudenzi, que vio la roja en la revancha jugada el fin de semana pasado en Vela.

“El Vasco” movió piezas y tuvo que ubicar como marcador de punta derecha a Rodríguez, quien a lo largo de todo el año se desempeñó como central con Lunghi. Elorriaga hará dupla de centrales con Lunghi y Martínez Castelli actuará por el suspendido Funes, marcando punta izquierda.

En tanto, por una decisión táctica, se decidió por el “Colo” Barbeira como acompañante de Lajos en el ataque, teniendo en cuenta que puede aprovechar la velocidad en un campo de dimensiones importantes como es el San Martín, buscando desequilibrar a la defensa del conjunto orientado por Moreno que cuenta con jugadores que se mueven mejor en espacios reducidos.

Por el lado de Excursionistas, Juan Moreno tiene bajas obligadas en la mitad de la cancha al haber sido suspendidos por las expulsiones en la final del Play Off, “El Pela” López y Ruarte, a lo que se suma la baja por lesión de Gorosito. Por tal motivo se decidió por mandar como doble cinco con “Rodo” Valerio a Martín Alonso, quien además de marca le puede asegurar salida fluida. Mientras que completarán el cuadrado del medio Leandro Oscar por el carril derecho y González por la izquierda. Además tampoco contará con el marcador de punta Arhia, quien se encuentra de viaje y su lugar será ocupado por Ferreyra. La buena para la gente del Barrio Palermo es la vuelta de uno de los goleadores, el experimentado Ramiro Arteagaveytía, quien se perdió la final del Play Off ante la Unicen por haber acumulado cinco tarjetas amarillas.

FORMACIONES

Gimnasia: Cabrera; Rodríguez, Elorriaga, Lunghi, Martínez Castelli; Mohuapé, Ledesma, Corrado, Funes; Lajos, Barbeira. Suplentes: Hernández, Gancedo, Yosia, Benítez, Fernández. DT: Fernando Aramburu.

Excursionistas: Calvo, García, Pereyra, Lecuona, Ferreyra; Oscar, Valerio, Alonso, González; Arteagaveytía, Pérez Rivero. Suplentes: Baliño, Morales, Olagaray, Verga, Prado. DT: Juan Moreno.

Árbitro: Marcos Altamiranda (Franco Torres-Maximiliano Moreno). Cuarto árbitro: Matías Picot.

Cancha: Estadio General San Martín.

