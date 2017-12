Rusia advirtió estar preparado para una guerra contra Corea del Norte

El jefe del consejo de seguridad ruso, Nikolai Patrushev, afirmó sin embargo que “una guerra no está en el interés de Rusia”, que tiene una frontera común con ese país.

Una guerra contra Corea del Norte es uno de los escenarios considerados por el Ejército ruso, que está preparado para enfrentar una situación de este tipo, advirtió Moscú.

Al respecto, el jefe del consejo de seguridad ruso, Nikolai Patrushev, afirmó hoy que “Rusia no será tomado por sorpresa” de presentarse esta situación extrema, aunque aclaró que Moscú apunta a una solución diplomática de la crisis.

“Estamos haciendo cálculos, preparativos: no será una sorpresa para nosotros”, dijo Patrushev, citado por la agencia estatal de noticias Ria Novosti, al responder si Rusia está trabajando en una respuesta a las hostilidades potenciales en la región.

