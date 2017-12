Municipio e Instituciones conmemoraron el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Este viernes por las mañana, el Municipio de Tandil junto a distintas instituciones y escuelas de la ciudad realizaron una importante cantidad de actividades, en el marco de una Jornada Cultural y Recreativa para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad.

El evento, que se desarrolló en la Plaza Independencia, estuvo enfocado en la Libre Expresión, como uno de los derechos fundamentales consagrados en la Convención que cumple once años.

Esa convención, firmada en diciembre de 2006, plasmó un documento cuyo objetivo es proteger y promover los derechos de determinados grupos, en este caso los derechos específicos para las personas con discapacidad.

También se estableció la importancia de los apoyos de toda clase, de acuerdo a cada necesidad en particular, enfatizando ante todo la promoción de la autonomía personal y el desarrollo de las capacidades personales, que hacen a la posibilidad de ser activo participe en las actividades cotidianas de la vida.

Además este documento generado en la convención, vincula a los países que la ratifican y los obliga a promover como mínimo todos los derechos.

Argentina ratificó este documento en 2008, lo que lo obliga a trabajar cada vez más en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, que también cuentan con una nueva herramienta para luchar por ellos.

Sobre la glorieta se presentaron el grupo de lengua de señas de Espacio de Referencia, alumnos de la escuela 503 que bailaron un pericón, el coro Señas del Alma e integrantes del Centro de Día El Andamio realizaron una performance de zumba con coreo e interpretaron una canción.

Mientras en un sector de la plaza se expusieron distintos trabajos realizados en las organizaciones, el Grupo Un terapeuta de cuatro patas, montó una mini pista de adiestramiento.

Finalmente se entregaron distinciones por la tarea realizada durante el año al proyecto Un terapeuta de cuatro patas, iniciativa de terapia asistida con perros para adultos mayores y personas con discapacidad y al proyecto de reciclado de papel que lleva tres años de funcionamiento y fue promovido por el Área de Integración de la Dirección de Integración y Extensión Comunitaria.

Esta iniciativa, que consiste en un Taller llevado adelante por personas con discapacidad cognitiva, se concretó por intermedio de la Oficina de Empleo local, a través del Programa Promover la igualdad de oportunidades de empleo. En ella también participa la Asociación Pro Ayuda al No Vidente en Tandil (APRONOVID), que brinda el espacio físico donde se realiza el proceso de reciclado y elaboración del papel.

El intendente Lunghi felicitó a todas las personas que formaron parte de la jornada y destacó que “este tipo de iniciativas de integración son muy importantes, porque sirven para generar conciencia sobre cuestiones vinculadas a la discapacidad”.

“Hace mucho que venimos trabajando en conjunto con muchas instituciones de la ciudad, que cumplen un rol fundamental, trabajando con compromiso y seriedad todos los días del año. Les agradezco el amor y la pasión con la que realizan esta tarea y los invito a seguir trabajando en conjunto. Tandil es una ciudad única y en eso mucho tiene que ver la cantidad y calidad de instituciones que tenemos y que contribuyen con la ciudad”, afirmó el jefe comunal.

La Directora de Integración y Extensión Comunitaria, Luján Brito, agradeció a todas las personas e instituciones que colaboraron para la realización de la jornada, a las que calificó como muy buenas. “Tuvimos una muy buena participación de público, el clima nos acompañó y pudimos cumplir con todo lo planeado para este año”, añadió.

En esta edición participaron las siguientes instituciones: el Centro de Día Alicia “Tita” Brivio, ATDI: atención temprana del desarrollo integral, las escuelas Especiales 501, 502 y 503, A.T.A.D, Apronovid, la Asociación Síndrome de down Tandil, ños Centros de Día Manos Abiertas, El Andamio, PROCEDERE, Días de Luz, la Clínica Comunidad, el CIRET, el Centro ecuestre La Paloma, GAMAT, el Taller Protegido, Todo Gira Distinto, Señas del Alma, el Centro de formación laboral, el Grupo Intérprete de Señas de Espacio de Referencia, el Taller de Reciclado del Área de Integración, el Consejo Asesor en Políticas de Discapacidad y la Mesa de Trabajo por Un Tandil Accesible.

