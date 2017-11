Solidaridad de Lealtad Peronista con los trabajadores metalúrgicos

Walter Fernández e integrantes de “Lealtad Peronista” dieron a conocer un comunicado donde se solidarizan con los trabajadores metalúrgicos.

“En este duro momento que atraviesan los operarios del sector metalmecánico de la ciudad, nos solidarizamos con cada uno de ellos y sus familias. No podemos dejar de remarcar que fueron y son sinónimo de progreso, industrialización y movimiento social ascendente de los trabajadores. Y debe seguir siendo así.

Desde el espacio Lealtad Peronista acompañamos el reclamo por el sostenimiento y reconversión de una actividad que es parte fundante de la identidad tandilense. No hay futuro sin industria ni progreso real para la clase trabajadora si caen los puestos de mano de obra calificada y se reemplazan por salarios magros contextualizados por una creciente precariedad.

Preocupados, asistimos a la falta de una respuesta clara y contundente del sector político ante esa matriz industrial de la ciudad que cae en perjuicio de otra que mayoritariamente se apoya en los servicios y el consumo. Máxime, cuando el país afronta un difícil escenario donde el ajuste recae en la clase trabajadora y el consumo sigue su derrotero descendente.

Desde este espacio, nos sumamos al reclamo de una política de Estado con una fuerte visión productiva, que se ponga al frente de la creación de puestos de trabajo y al sostenimiento de los existentes. Pero sobre todo, invocamos a un Estado local que priorice los puestos de trabajo que implican un salto de calidad en la vida de los trabajadores y no un retroceso.

Tandil creció genuinamente con la industria y no podrá retomar este proceso si el sector se derrumba día a día. No hay progreso sin industria, desarrollo social sin ingresos dignos ni paz social con precariedad e incesantes despidos”.

