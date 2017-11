Mesa de dialogo entre cartoneros y cartoneras del MTE-CTEP y representantes de la Iglesia y la Universidad

En el día de ayer, alrededor de las 10 de la mañana se llevó a cabo una mesa de dialogo en la que participaron representantes del MTE-CTEP (Movimiento de Trabajadores Excluidos), la Parroquia Santísimo Sacramento y el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA) de la UNCPBA.

Durante la reunión se debatió acerca de la importancia del rol de los recuperadores en el reciclaje de residuos hoy en día en la ciudad, además de poner en relieve las condiciones en las cuales lo llevan a cabo. Desde el MTE se resaltó la necesidad de reconocer la labor de los y las recuperadores como un trabajo que debe ser realizado en condiciones dignas y valorado tanto por las autoridades gubernamentales como por la sociedad civil, ya que día a día brindan un servicio público al contribuir a la limpieza de la ciudad. En ese mismo sentido se remarcó la necesidad de transitar hacia un sistema de gestión de residuos que incorpore a los “cartoneros”.

Entre varias tareas, el MTE, en conjunto con la Universidad, está desarrollando un censo de recuperadores a fin de obtener información precisa acerca no solo de la cantidad de familias que se dedican hoy en día a la recuperación de materiales sino también sobre las características de los hogares, cantidades de material recuperado, acceso a la salud, etc que sirva de sustento para la elaboración de políticas públicas que den soluciones de fondo a las problemáticas que atraviesa el sector.

Se destaca que del trabajo de investigación llevado a cabo por el CINEA (UNICEN) también se desprende que, del total de material recuperado en Tandil, el 80% corresponde a recuperadores urbanos. Esto representa 75 toneladas al mes de papel, cartón y metales que son reinsertados en la industria, evitando que su destino final sea, en el mejor de los casos, el relleno sanitario.

El padre Marcos Picaroni demostró interés y compromiso para acompañar a los recuperadores en su objetivo de mejorar las condiciones en las cuales desarrollan su trabajo a diario. En particular, mostró su apoyo para la consecución de un predio donde pueda acopiar y procesar materiales, ya que es éste es el principal obstáculo que hoy por hoy impide dar un salto tanto en calidad y cantidad de materiales recuperados.

Así como el censo, la mesa de diálogo continuará abierta, con el propósito de hacer oír a la sociedad tandilense y sus autoridades la realidad del “cartoneo” en nuestra localidad.

