Entregan a la Argentina el informe sobre la identificación de tumbas en Malvinas

El gobierno argentino recibirá mañana en Ginebra el informe final del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre las 121 tumbas no identificadas de soldados argentinos que combatieron en la guerra de Malvinas y se encuentran enterrados en el cementerio de Darwin, que fueron analizadas este año por un equipo forense, informaron fuentes oficiales.

Después de recibido el informe, el Gobierno comenzará la semana próxima en Buenos Aires una serie de entrevistas individuales con los familiares para informarles el resultado de los análisis de ADN, un proceso que se extenderá durante todo el mes de diciembre, y que culminará con la organización de un viaje a las islas, informaron a Télam fuentes oficiales.

El encargado de recibir el informe mañana en la sede del CICR en Ginebra será el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en el marco de una reunión en la que también estarán presentes representantes del gobierno británico.

Avruj regresará de inmediato a Buenos Aires para analizar y procesar la información recibida, y comenzar la semana próxima las entrevistas para comunicar en forma individual a cada una de las familias que aportaron su ADN si las muestras recolectadas en las tumbas no identificadas del cementerio de Darwin coinciden o no con el mismo.

