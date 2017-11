Crítica de Lunghi a Vidal: “el fondo de infraestructura era más cómodo y democrático”

Mientras recorría obras de pavimentación en el ingreso a Cerro Leones, el intendente Miguel Lunghi defendió el Fondo de Infraestructura Municipal que la gobernadora María Eugenia Vidal dio de baja para el presupuesto 2018.

El presupuesto para el año que viene no incluye esos recursos que desde el año pasado perciben los municipios para llevar adelante obras de infraestructura. Esto generó la preocupación de distintas comunas bonaerenses, entre ellas Tandil.

Teniendo en cuenta los Fondos del 2016 y del 2017, la Provincia destinó 15.500 millones de pesos para la realización de 1744 obras que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de los municipios.

Tandil, por caso, gracias a ese fondo pudo garantizar la “construcción de redes de agua potable en Barrio La Elena, la instalación de cloacas en Barrio La Unión, Villa Leonor, Cerro Leones, Barrio Villa del Parque y Brisas de Lago, la construcción de pavimento y desagües, tareas de mejora de la conectividad urbana y mejoramiento de espacios públicos, la construcción de una red de gas en Cerro Leones y la extensión de la red cloacal en Gardey.

Consultado por AM 1560, Lunghi indicó hoy que “este año no tendremos de Provincia el fondo de infraestructura municipal, veremos qué podemos ir consiguiendo con los proyectos presentados en distintos ministerios. En Nación

presentamos proyectos de asfalto por 65 millones, eso está caminando, esperemos seguir recorriendo ministerios”.

El mandatario radical defendió el anterior esquema porque “es mucho más cómodo cuando te caen con un fondo, porque eso se hizo muy democrático y correcto, sin color político, a través del coheficiente de distribución, eso fue los dos años anteriores. Esta bien, no se puede seguir endeudando el país todos los años”, matizó luego para no acentuar diferencias en la alianza “Cambiemos”.

Lunghi no es el único intendente de “Cambiemos” que alzó la voz en ese sentido. El jefe comunal de Chacabuco, Víctor Aiola, pidió por la continuidad del programa, al sostener que “el FIM es algo que los intendentes lo tenemos como un derecho adquirido. Creo que va a ser difícil sacarlo, porque es una buena medida, y el oficialismo y la oposición estuvieron de acuerdo”.

“QUE LASTRA ME MANDE UNA BOTELLA DE VINO”

Por otro lado, Lunghi se refirió a los reclamos de aumento del Sindicato de Trabajadores Municipales, el bono de fin de año de 5.000 pesos y el pedido de incremento salarial para 2018 del 25 %.

Roberto Martínez Lastra había anticipado que el 6 de Diciembre, de “regalo de cumpleaños” al intendente le presentaría formalmente ambas solicitudes.

Preguntado por AM 1560, el mandatario local respondió que “es correcto, que presente, lo vamos a estudiar y trataremos de colaborar, ayudar, viendo el presupuesto, siempre se ha llegado a un acuerdo, lo único que pido es que me mande una botella de vino y no solamente un pedido de aumento, para hacerlo más romántico”.

Comentarios

Comentarios