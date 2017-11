Este viernes, más de 20 instituciones celebrarán el Día Internacional de los Derechos de personas con Discapacidad

Veinticuatro organizaciones no gubernamentales, instituciones o programas de diferentes espacios públicos o privados que se ocupan de las personas con discapacidad, tendrán la posibilidad de reunirse y mostrar a toda la ciudad el trabajo del año. El encuentro es organizado por el Municipio de Tandil y tendrá lugar este viernes 1 de diciembre en la Glorieta de la Plaza Independencia.

La actividad se anticipa un par de jornadas al Día Internacional de las Personas con discapacidad, y promete ser una fiesta cultural y recreativa, que comenzará cerca de las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 11:30 horas.

Durante la mañana de este martes en conferencia de prensa se brindaron detalles del evento que este año estará enfocado en la Libre Expresión, como uno de los derechos fundamentales consagrados en la Convención que cumple once años.

La directora de Integración Comunitaria del Municipio, Lujan Brito, junto a Cecilia Hochreuter, del Área de Integración de la Secretaría de Desarrollo Social y a la coordinadora de Procedere, Beatriz Araez, explicaron que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y eso queremos que se refleje en el encuentro del viernes”.

“Este año quisimos resaltar este derecho a través de las manifestaciones que todos tenemos en lo cotidiano, en nuestros espacios de trabajo, de recreación y de aprendizaje. Todos hacemos muchas cosas, todos podemos hacer, por ello, hoy todos mostramos parte de nuestro que hacer, de nuestras expresiones”, aseguraron.

Además anticiparon que el Intendente Lunghi hará entrega de reconocimientos a organizaciones y proyectos que se han destacado durante el 2017; una de ellas será para el proyecto Un terapeuta de cuatro patas, iniciativa de terapia asistida con perros para adultos mayores y personas con discapacidad.

También será distinguido el proyecto de reciclado de papel que lleva tres años de funcionamiento y fue promovido por el Área de Integración de la Dirección de Integración y Extensión Comunitaria, que consiste en un Taller llevado adelnate por personas con discapacidad cognitiva.

Durante la jornada se espera la presentación del Grupo de Lengua de Señas de Espacio de Referencia interpretando una canción. También alumnos de la Escuela 503 bailarán el Pericón, mientras que Señas del Alma interpretará otras dos canciones.

El Centro de Día El Andamio realizará una performance de zumba con coreo y canción y el Grupo Un terapeuta de cuatro patas montará una mini pista de adiestramiento.

Las instituciones que participan este año son: el Centro de Día Alicia Tita Brivio, ATDI: atención temprana del desarrollo integral, las escuelas Especiales 501, 502 y 503, A.T.A.D, Apronovid, la Asociación Síndrome de down Tandil.

Los Centros de Día Manos Abiertas, El Andamio, PROCEDERE, Días de Luz, Clínica Comunidad y CIRET. También el Centro ecuestre La Paloma, GAMAT, el Taller Protegido, Todo Gira Distinto, Señas del Alma, el Centro de formación laboral, el Grupo Intérprete de Señas de Espacio de Referencia, el Taller de Reciclado del Área de Integración, el Consejo Asesor en Políticas de Discapacidad y la Mesa de Trabajo por Un Tandil Accesible.

