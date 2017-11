El Senado ya debate las leyes de reforma previsional y de Responsabilidad Fiscal

La Cámara de Senadores comenzó la sesión ordinaria en la que el oficialismo y un sector de la oposición intentarán aprobar las leyes de Reforma Previsional y Responsabilidad Fiscal, así como el Consenso Fiscal, firmado entre 23 provincias y el Gobierno nacional.

La Cámara de Senadores de la Nación comenzó hoy a debatir los proyectos de ley acordados entre el Poder Ejecutivo y 23 provincias de Reforma Previsional, Responsabilidad Fiscal y Consenso Fiscal.

Las iniciativas fueron habilitadas sobre tablas con un amplio respaldo favorable. La oposición, encabezada por el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá y por un sector kirchnerista, intentó retrasar el debate cuestionando el giro de las iniciativas y reclamando que no fueron enviadas para su estudio a la Comisión de Coparticipación Federal.

“Al trámite exprés se le agrega una violación al Reglamento. Impugno el tratamiento que se dio y debería ser declarado nulo el dictamen”, advirtió el representante por San Luis.

En cambio, el flamante jefe del Interbloque de Cambiemos, el radical formoseño Luis Naidenoff, dijo que el tema no era de competencia de la Comisión que encabeza Rodríguez Saá y sentenció: “Acá no se buscó un atajo”.

