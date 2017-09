Santamarina buscará su primer triunfo de la temporada

Esta noche, desde las 20.30 en el estadio San Martín, el aurinegro hará su tercera presentación en el certamen cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero. Los tandilenses vienen de perder sus dos primeros compromisos e intentarán sumar cuando se midan ante el elenco del norte de nuestro país. Mario Ejarque será el árbitro del encuentro.

Ante su gente, Santamarina buscará esta noche el primer triunfo de la temporada cuando reciba, desde las 20.30, a Mitre de Santiago del Estero en un cotejo correspondiente a la tercera fecha de la B Nacional.

Los aurinegros aún no sumaron en la competencia, producto de las derrotas ante Aldosivi y All Boys. Para hoy, el entrenador realizará una sola variante con respecto al elenco que cayó el domingo en Floresta.

Agustín Politano, quien durante la pretemporada tuvo algunas posibilidades en los amistosos y entrenamientos, ingresará como lateral por la derecha. Mientras que Alfredo González Bordón dejará ese lugar para volcarse como uno de los marcadores centrales. En tanto quien abanonará el equipo es Tomás Berra que estará en el banco de suplentes como uno de los relevos.

De esta manera, Arzubialde dispondrá de los siguientes titulares: Papaleo estará en el arco. Politano, González Bordón, Sánchez y Biela se encargarán de la defensa. Mientras que en la zona de volantes estarán González Metilli, Fredes, Pierce y Barrionuevo. En tanto que Michel y Guille serán las referencias en ataque.

La principal novedad será que en el banco de suplentes irá un solo defensor y estará el delantero Braian Pérez, una promesa sobre la cual tiene muchas esperanzas el cuerpo técnico.

Por su parte, Mitre de Santiago del Estero dispondrá las presencias de Joel Sacks por el lateral derecho en lugar de Ricardo Tapia y de Juan Alessandroni en desmedro de Juan De Tomasso. Ambos jugadores se recuperaron de sus lesiones y están en condiciones.

En consecuencia, el once titular estará conformado por Alejandro Medina; Joel Sacks, Gabriel Tomassini, Matías Moisés, Nelson Benítez; Gastón Bottino, Juan Alesandroni, Franco Ferrari; Martín Pérez Guedes, Ramiro Fergonzi y Joaquín Quinteros.

PROBABLES FORMACIONES

SANTAMARINA – MITRE (SANTIAGO DEL ESTERO)

Santamarina: Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González Bordón, Salvador Sánchez, Fernando Biela; Francisco González Metilli, Leonardo Fredes, Leonel Pierce, Ezequiel Barrionuevo; Martín Michel y Braian Guille.

DT: Héctor Arzubialde

Mitre (Santiago del Estero): Alejandro Medina; Joel Sacks, Gabriel Tomasini, Matías Moisés, Nelson Benítez; Gastón Bottino, Franco Ferrari, Juan Alessandroni, Martín Pérez Guedes; Ramiro Fergonzi y Joaquín Quinteros.

DT: Arnaldo Sialle.

Arbitro: Mario Ejarque

Cancha: Estadio San Martín.

Horario: 20.30.

