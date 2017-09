Independiente fue sede de un Gran Prix de Voley

Con una muy buena convocatoria de equipos locales y de la zona, el pasado fin de semana en el polideportivo Duggan Martignoni, se llevó a cabo un Gran Prix de voley que estuvo destinado a las categorías sub 13, sub 15 y sub 18, en la rama femenina.

Independiente fue el encargado de organizar esta competencia que tuvo un muy buen nivel. Además de la entidad anfitriona, compitieron elencos de Benito Juárez, Gonzáles Cháves y De la Garma. Mientras que también participó otro elenco tandilense, como Unión y Progreso.

Más de un centenar de deportistas pudieron disfrutar de un certamen que tuvo un muy buen nivel en lo deportivo. La idea de los entrenadores, con esta serie de competencias, es poder darle rodaje a las jugadoras ante rivales de distintas localidades, con el objetivo de ir buscando una identidad regional.

Además, como consecuencia de la gran cantidad de elencos en el torneo, se utilizaron las instalaciones del IEF que fue cedido para este evento. En la categoría sub 13, las ganadoras fueron las representantes de De la Garma, siendo escoltadas por Independiente en el segundo puesto y Unión y Progreso, tercero.

El certamen en sub 15 quedó en manos del elenco rojinegro, mientras que el representante de Villa Italia culminó segundo y Benito Juárez ocupó el tercer puesto. Mientras que en sub 17, Unión y Progreso fue el vencedor, seguido por Independiente y De la Garma.

Pensando en la continuidad de este campeonato, a mediados de noviembre, se jugará la última fecha en Benito Juárez. Antes de ese torneo, Independiente competirá en Necochea en un certamen internacional que se realizará a principios de noviembre. Hasta la localidad balnearia, la institución rojinegra viajará con tres equipos en un evento que reunirá a más de un centenar de conjuntos.

Comentarios

Comentarios