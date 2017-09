Tras varias idas y vueltas, Santamarina jugará con público

Desde el lunes por la noche, autoridades policiales ya tenían la notifican por parte del Aprevide sobre que el cotejo del sábado entre Santamarina y Mitre de Santiago del Estero, por la tercera fecha de la B Nacional, se tenía que jugar a puertas cerradas.

Sin embargo, durante el miércoles y las primeras horas de ayer, la dirigencia aurinegra inició todo tipo de gestiones para poder jugar con simpatizantes. Los tandilenses, por escrito, presentaron un descargo sobre los sucesos ocurridos ante Aldosivi.

En esa carta, deslindaron todo tipo de responsabilidades sobre las fuerzas de seguridad. En el texto, redactaron que fueron los policías quienes abrieron la puerta de ingreso a la cabecera que da a calle Pueyrredón, lugar en el cual se ubicó la parcialidad visitante.

En diálogo con LA VOZ, el titular de la Agencia de Prevencion de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), Juan Manuel Lugones, señaló que “recibimos un descargo de la gente de Santamarina y también tenemos el informe de la policía sobre lo que sucedió en el partido ante Aldosivi de Mar del Plata. Por lo pronto, el cotejo del sábado se jugará con público”.

Más adelante, el propio Lugones aseguró que “el día del encuentro ante el adversario de Mar del Plata recibí un llamado de Pablo Bossio en donde me comentaba que estaba ingresando público visitante, debido a que la policía argumentaba que era mejor tenerlos en el estadio y no afuera del mismo”.

Además el miembro del organismo provincial indicó que “no puedo responder sobre si recaerá una sanción o no sobre el club que fue el organizador del evento pero también puede haber algún apercibimiento para la policía por el operativo en donde hubo gente que no era de Tandil”.

Con responsabilidades compartidas, tanto de Santamarina como de las fuerzas de seguridad, nadie quiere asumir el grado de culpabilidad por la presencia de hinchas de Aldosivi, en el cotejo disputado hace dos semanas.

Seguramente se podría haber prevenido, haciendo un trabajo de inteligencia por parte de la policía, y también con algo de diálogo de la dirigencia tandilense con sus pares marplatenses para evitar la presencia de simpatizantes del tiburón.

Después de varias idas y vueltas, la novela parece haber llegado al punto final y los tandilenses, el sábado desde las 20.30, recibirán a Mitre de Santiago del Estero con la presencia de público, intentando cosechar el primer triunfo de la temporada.

