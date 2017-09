En Gimnasia se realizó torneo por equipos de Taekwondo

El pasado fin de semana, en las instalaciones del club Gimnasia, se llevó a cabo el primer torneo por equipos de Taekwondo. Saliendo de la modalidad tradicional del uno contra uno, se realizó una competencia de 2 vs 2, 3 vs 3 y 5 vs 5, ya sea en la coordinación de formas demostrando técnicas con un diagrama predeterminado según el cinto, como en luchas realizando cambios durante cinco minutos.

Los clubes que participaron fueron el local, a cargo de Simón Del Río y Enzo Andujas, Ferro, Napaleofu y San Manuel, El Hormiguero, Red Dragón y Defensa.

Cabe destacar que solo se dieron resultados pero sin premiación, culminando con una entrega general para todos los deportistas que compartieron una tarde a puro deporte. Los organizadores agradecieron a la subcomisión del club Gimnasia, profesores y árbitros que cedieron su tiempo para ver crecer esta actividad deportiva.

Además ya quedó estipulado que el 29 de octubre se realizará el tradicional torneo que organiza la Asociación Serrana de Taekwondo y espera más de 400 competidores de toda la provincia. Por este medio, se invita a todo aquel que quiera sumarse a la actividad no solo para competir sino como disciplina, entrenamiento y defensa personal, la cual no es necesario tener conocimiento previo.

LOS PARTICIPANTES

Infantiles: Jonathan Frank, Francisco López, Nahuel Iturri, Alejo Sassou, Nicolás Bricker, Juan Pablo Romera, Faustina Romera, Román Thiago, Bautista Colotti, Ignacio Matinés, Bautista Rossi, Lucas Spikerman, Delerme Melchor, Roni García, Lara Del Rio, Román Lhomy, Elvis Irigoin, Lucio Brenta, Valentino Papera, Julián Bulfer, Sebastián Williner, Julieta Pérez, Agustín Fernández Crossio, Sol Guglielminotti, Sacha Añeli, Larisa Moretti, Lautaro Herrera, Valentín Paz, Mirko Etcheverry, Ayrton Páez, Santino Esmelotte, Lara Flores.

Juveniles/adultos: Carlos Rodríguez, Gustavo Rio, Franco Guillentegui, Franco Guglielminotti, Enzo Rodríguez, Thiago Colotti, Giuliana Bonanna, Bautista Escudero, Benjamín Woitiuk, Ezequiel Spikerman, Santiago Fioroni, Micaela Woitiuk, Leonel Zamora, Darío García, Guillermo Bertolot, Axel Ríos, Gonzalo Atra, Alejandro Ñiguez, Sebastián Ekeroth, Jonathan Ferreira, Lucas Vergara, Santiago Lhomy, Mariano Telechea, Alexander Schwarz, Robertino Agnonne Coccaro, Franco Palavecino, Gonzalo Romero, Iván Sánchez, Rodrigo Sáenz, Adán Del Rio, Juana Narbaits, Simón Rueda, Marco Scott, Santino Caramelli, Enzo Andujas, Lucio Bonanna, Nicolás Gagioli.

