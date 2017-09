Cristina Kirchner, en Moreno: “Devuélvanle al pueblo la Argentina”

En un acto de campaña, la ex presidenta acusó al Gobierno de convertir el Estado en “su empresa privada”

Cristina Kirchner sigue de campaña por el conurbano bonaerense y hoy desembarcó en el partido de Moreno, donde visitó un merendero. La ex presidenta aseguró que en ese lugar se debió declarar la emergencia alimentaria y que “no reciben ayuda del Gobierno nacional, ni provincial porque es comandado por el camporista Walter Festa”.

“Cuando veo en la tele que un economista dice que está todo mejor. Yo los invitaría a todos ellos a venir a Moreno donde se tuvo que decretar la emergencia alimentaria”, dijo la ex mandataria y candidata a senadora por Unidad Ciudadana y agregó: “En este y otros municipios no llegan ayuda ni del Gobierno nacional, ni provincial porque parece ser que sólo ayudan a los municipios que son de su mismo color político o partido”.

“Walter decía que no ayudan a los merenderos que son peronistas o kirchneristas. Si es así, yo les pediría que dejen de serlo así los ayudan. Pero en realidad ellos [el Gobierno] sólo se ocupan de su clase social, de los que tienen plata y sus empresas”, aseguró Cristina.

“El trabajo pasó de ser un derecho a casi un privilegio. Se cuadruplicaron las necesidades y si triplicaron los merenderos. No quisiera venir a ningún merendero. No es una cosa para venir a mostrar”, aseguró.

Según la ex mandataria la actual gestión convirtió al Estado en “su empresa privada. La Argentina tiene que volver a ser de todos los argentinos. Devuélvanle al pueblo la Argentina”.

“Argentina no es de ellos, Argentina es de todos ustedes. No pueden convertir al país en una empresa privada”, aseguró y concluyó: “Yo me rompí el alma recorriendo el país. Me avergüenza tener que venir a ver merenderos. Tienen que estar, pero no es posible que esa argentina de la industria nacional, de la PyMES, de los pibes con las netbook”.

