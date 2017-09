Audio privado en Tandil: prebendas de un candidato para spot de campaña

La campaña sucia esta a la orden del día en el país, y Tandil no es la excepción, donde se viralizó un audio privado de whatsapp en el que un publicista le ofrece a un vecino la participación en un spot de campaña del candidato Mauricio D´Alessandro, donde se reflejen las necesidades de un barrio a cambio de prebendas.

El material se filtró en las últimas horas, y además de la propuesta, trascendió la contestación del ciudadano, que rechaza el convite porque el Gobierno de Cambiemos “la verdad me está dando de todo, justo lo que me hace falta”, en relación a la obra pública, y retrucó que “sería una traición” al oficialismo.

La conversación filtrada, afín a los intereses del intendente Miguel Lunghi, deja traslucir una de las tantas cartas con las que se está disputando la previa de los comicios del 22 de Octubre.

“Estoy haciendo la campaña de D´Alessandro, buscando hacer unos spots reales, con la familia, tendría que ser en tu casa, por ahí cocinando con tu señora, con los chicos, y vos por ejemplo diciendo me gustaría que en el barrio haya más luz, más seguridad, o que se yo, asfalto, lo que sea que pueda pasar o mejorar”, señaló el operador de 1 País.

Inmediatamente agrega que “por eso esta gente está dispuesta a darte algo que te haga falta, por ahí te faltan materiales para terminar una habitación o un baño, inodoro, yo que sé, lo que te pueda hacer, los tipos te lo dan, necesito tal cosa…pin, si te interesa avisame que lo podemos hacer, tenemos mañana, pasado y hasta el viernes inclusive. Un abrazo. Chau”, concluye.

Luego, manos ignoradas de la política serrana, mediante la viralización vía whatsapp, pegaron la respuesta del vecino, que elogia a la actual gestión porque “me pasaron el cordón cuneta hace 2 semanas o tres, está llegando las cloacas a 3 ó 4 cuadras de mi casa, me dieron los materiales para mi casa, me están dando de todo los que están ahora, es la verdad. Justo lo que me hace falta me lo están dando estos tipos”.

Lo cierto es que empieza a calentarse la campaña y los candidatos están dispuestos a publicar audios privados para beneficiarse en las urnas, caiga quien caiga, ensucien a quien ensucien.

