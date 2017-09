Apartan del Nacional de Buenos Aires al joven acusado de abusar de una alumna durante la toma

Lo decidieron las autoridades del establecimiento, en consulta con el Rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, para “resguardar los derechos de la adolescente”

El joven acusado de cometer un presunto abuso sexual dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires mientras estuvo tomado fue apartado del establecimiento, aunque la continuidad de sus estudios estará garantizada, pero en otro ámbito físico. La medida se implementará desde el lunes y hasta que se esclarezca el episodio, por lo cual el estudiante, de quinto año, podría terminar la cursada en esas condiciones.

En el caso se involucró el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien cuestionó el desempeño de las autoridades del Nacional de Buenos Aires, desde que se conoció el caso hasta hoy. “Deben estar a la altura de las circunstancias”, dijo.

La decisión de apartar al adolescente acusado, de 18 años, fue adoptada por las autoridades del Nacional de Buenos Aires en consulta con el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) “en resguardo de los derechos de la adolescente” que realizó la denuncia de abuso sexual, según se explica en un comunicado.

“En relación con los sucesos de público conocimiento señalamos que, en acuerdo con el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y luego de realizar la consulta del caso con la Universidad de Buenos Aires, hemos decidido que el estudiante partícipe del presunto ilícito deje de asistir a clases en el Colegio”, dice el texto firmado por el rector del Nacional, Gustavo Zorzoli. “Le aseguraremos [al estudiante denunciado] la continuidad de sus estudios en otro ámbito físico”, agrega.

“Seguimos instrumentando acciones de contención y orientación tanto para la alumna denunciante como para el resto de nuestros estudiantes, según lo establece el Protocolo de Intervención Institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género de la UBA”, finaliza el comunicado.

Psicólogos y asistentes sociales del establecimiento se encuentran en permanente contacto con la familia de la joven, de 14 años, que denunció el caso de abuso, según dijeron voceros de la UBA. Lo mismo ocurre con los equipos profesionales del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que, además, brindaron asesoramiento jurídico y legal si la víctima decide realizar una denuncia que, hasta el momento, no fue efectuada.

El caso

Ayer se conoció el caso de una estudiante del colegio que denunció ser abusada por otro estudiante durante la última toma realizada para repudiar el nuevo proyecto educativo del Gobierno. De acuerdo con lo que se pudo reconstruir, ambos estaban participando de la toma cuando el varón habría abusado de la menor en uno de los pasillos. Cuando los representantes del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires (Cenba) se enteraron de lo que había sucedido, le indicaron al agresor que se retirara del colegio y no volviera a la toma.

Un correo electrónico de Zorzoli destinado a la comunidad educativa generó preocupación entre los padres de los alumnos que desconocían el hecho. “Lamentablemente, hemos tomado conocimiento de este hecho muy recientemente, dado que el/la alumno/a en cuestión decidió informárselo a los estudiantes que conducían la toma, quienes optaron por no comunicar el hecho a las autoridades del colegio”, explicaba el rector por escrito.

Hoy Zorzoli había dicho que en el caso “no amerita una suspensión preventiva” del estudiante acusado. “Esto es un colegio, no se trata de quitar espacios para educar”, agregó. Más tarde salió al cruce el ministro de Educación de la Nación cuestionando el desempeño del rector. “Ser rector del Colegio Nacional de Buenos Aires implica una responsabilidad muy grande. Y hay que estar a la altura de las circunstancias”, dijo Finocchiaro en diálogo con radio Nacional. “Las autoridades no toman dimensión de lo que está pasando”, agregó.

Comentarios

