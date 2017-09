Loreal defendió a la ONG: “no promueven el aborto, todo lo contrario”

El concejal Adolfo Loreal, presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud, mantuvo ayer un contacto con el fiscal Luis Piotti y desmintió que el grupo “Ayuda a la Mujer Tandil” promueve el aborto sino “todo lo contrario”.

A raíz de la nota publicada por LA VOZ, el legislador habló con el instructor y “otros miembros del Poder Judicial que conocen el accionar de la organización”.

“Es al revés, trabajan para la contención lejos de invitar a un aborte se acercan a jóvenes en crisis o desesperación. Por eso el tipo de frase que utilizan: si sentís que estás sola, si sentís que nadie te va a contener, si sentís que no tenés salida. Es el estado anímico que se presentan cuando hay un embarazo no deseado”, manifestó el edil.

“Hablé 3 veces con Piotti, y entró en contacto con la página y gente que pertenece a la asociación, y me da esta respuesta. No hay denuncia alguna al respecto, pero hoy no tiene elementos que haga pensar en un cometido de delito”, adujo Loreal.

El psicólogo añadió que “la mala noticia en soledad es brutal, un embarazo no deseado es una mala noticia, que puede provocar cualquier cosa. La asociación utiliza esas frases porque son las que viven las adolescentes”.

Y consultado por los comentarios de las personas en el grupo de Facebook “Ayuda a la Mujer-Tandil”, donde directamente acusan a la ONG de convocar al aborto, Loreal respondió que “no tengo idea, no puedo decirte. Tienen teléfono, no es una sociedad secreta. Yo me comuniqué con el Poder Judicial porque me corresponde como concejal ante la posible comisión de un delito”.

