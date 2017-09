Allanamientos en Rauch: secuestran motopartes y aprehenden a dos hermanos por asalto en Tandil

Efectivos de la Seccional Segunda con la asistencia de los gabinetes del resto de la seccionales de la ciudad, DDI, GAD y UPPL Tandil con la colaboración de los servicios de gabinete de Policía Comunal de Rauch concretaron ayer dos allanamientos en el que secuestraron motopartes, una moto y otros efectos en el marco de la investigación del asalto sufrido por Viviana Andreasen el jueves pasado en Machado y Paz.

Uno de los procedimientos, según se informó desde Jefatura Distrital, se concretó en Quintana 311 de Rauch, donde fueron aprehendidos los hermanos Franco Lezcano (23) y Matías Lezcano 818) y se procedió al secuestro de horquillas, llantas, caños de escape de diferentes motos, motopartes y una moto con interés en la investigación. También fue notificado de una causa un menor de 17 años.

La otra diligencia se llevó a cabo en la casa 10 del Barrio Solidaridad de la vecina ciudad, donde se procedió al secuestro de prendas de vestir, celulares y tarjetas de memoria. Todos los elementos recogidos son de interés de la causa que se sustancia en la UFI 21 y que subroga el agente fiscal doctor Marcos Egusquiza, con la anuencia de la doctora Stella Maris Aracil, titular del Juzgado de Garantías Nº2. La IPP está caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

EL HECHO

Un par de motochorros atacó el jueves 21 de Septiembre a una mujer en la esquina de Paz y Machado, la golpearon y amenazaron con un arma para exigirle que entregue la mochila y una moto Yamaha XTZ 125 cross en la que circulaba.

Viviana Andreasen indicó que “anoche me tocó vivir un episodio muy desagradable, salía de trabajar como todos los días, volviendo a mi casa en calle Machado antes de llegar a Paz, dos chorros en moto se me pusieron a la par”, introdujo.

Y agregó que “yo venía en mi moto y me apuntaron con un arma para que me baje, como no lo hice me pegaron una trompada, codazo no sé bien en el caso, por lo que antes el susto me desubicó, el que iba atrás se bajó de la moto, me agarró de la mochila y me tiro al piso”.

Andreasen explicó que “me robaron la moto, pero lo que da mucha bronca es la impunidad con la que se manejan a cara descubierta sin importarles nada de nada. Yo hoy con mucha bronca agradezco estar bien, lo material se recupera, pero no se puede vivir asi”, manifestó.

En Facebook afirmó que “lo cuento para que las mujeres que salimos tarde, que tampoco es tarde, eran las 20.45, nos cuidemos. Estén atentas. Agradezco de corazón a un matrimonio que venía en su camioneta por calle Paz y me auxilió, y me llevó hasta mi casa. Y a Karina, otra motera que vio la situación y salió a seguirlo”, concluyó.

Cabe señalar que se trató del tercer caso que trasciende públicamente donde motochorros armados amenazan a mujer en plena vía pública, y les sustraen sus vehículos.

Comentarios

Comentarios