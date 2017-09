Timerman volvió a pedir declarar en la causa abierta por la denuncia de Nisman

El ex canciller quiere hacer una declaración espontánea “para aclarar los hechos” en torno de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el supuesto “encubrimiento” de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

El ex canciller Héctor Timerman reclamó este martes poder brindar una declaración espontánea “para aclarar los hechos” en torno de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el supuesto “encubrimiento” de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. El pedido fue reiterado a través de un escrito que presentó uno de sus abogados, Alejandro Rúa, ante el juez federal Claudio Bonadio, quien por estas horas analiza la posibilidad de citarlo a indagatoria junto con la ex presidenta Cristina Kirchner, tal como pidió el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Rúa presentó un escrito de 109 páginas, al que accedió Télam, en el que detalló cómo fue el proceso por el cual se logró que Interpol emitiera “difusiones rojas” en relación a los iraníes acusados por atentado a la AMIA, con el objetivo de probar que su defendido no cometió ningún delito al impulsar el Memorándum de Entendimiento con Irán. El abogado de Timerman, que además supo ser titular de Unidad Especial de Investigación del atentado, insistió además en que la causa pase a manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien tiene a su cargo el expediente principal vinculado con el atentado a la AMIA.

Para la defensa de Timerman, Canicoba Corral debería asumir la instrucción del caso por ser el juez que mejor conoce cómo fueron las gestiones para lograr que Interpol difundiera las alertas rojas en relación al atentado ocurrido en Buenos Aires, en 1994.Rúa le solicitó a Bonadio que “reclame al juzgado en que se investiga el atentado en AMIA la remisión de copia de todas las actuaciones” mencionadas en su presentación, “para que puedan ser consideradas al tiempo de concretarse la declaración” de Timerman, que “ya se ha pedido para aclarar los hechos”.

