Santamarina ante un arranque preocupante

Las primeras dos presentaciones en la B Nacional para Santamarina han dejado más dudas que certezas, aunque de alguna manera este inicio de temporada era un tanto previsible como consecuencia de la masiva depuración que sufrió el plantel conducido por Héctor Arzubialde.

La derrota como local ante Aldosivi y la caída, en Floresta, ante All Boys no hicieron más que confirmar que llevará un buen tiempo poder armar una nueva estructura colectiva que, para colmo, tuvo muy poco tiempo de trabajo como consecuencia de una pretemporada que arrancó más tarde de lo acordado, debido a que la dirigencia no sabía con que recursos contaría y por lo tanto se iba dilatando la llegada de refuerzos.

Con este panorama, el conjunto aurinegro retornará hoy los entrenamientos para enfocarse en lo que se viene en el torneo. Será clave para el cuerpo técnico poder levantar a un equipo que se encontrará golpeado, producto de las dos derrotas en el arranque del certamen.

Las diferencias entre Arzubialde y la dirigencia ya se han hecho públicas, a partir de algunas declaraciones que hizo el técnico luego de ambos encuentros. Con razón, el técnico expuso su malestar con los directivos que no le cumplieron en mantener la base y que trajeron varios jugadores, con condiciones y quizás un buen futuro, pero sin rodaje en la divisional.

Por lo tanto, se acercarán días importantes para el representante tandilense que necesita sumar de manera inmediata para encontrar cierta tranquilidad y adquirir confianza. Los rendimientos, desde lo individual, sumado a lo colectivo, aún esta bastante lejos de ser el esperado.

Estas primeras dos actuaciones desnudaron varias falencias que seguramente necesitan un tiempo de trabajo para poder solucionarse. En defensa, tanto en el debut como el domingo, el aurinegro sufrió demasiado. Mucho tiene que ver que se armó una estructura totalmente nueva y que apenas lleva un mes de trabajo.

La zona media se encuentra viviendo un período de adaptación entre los futbolistas que se desempeñan en ese sector del campo de juego y todo eso lo terminan pagando en ofensiva, sector en el cual, por el momento, los delanteros han tenido muy pocas situaciones.

Por lo pronto, hoy el plantel volverá a los entrenamientos para ir trabajando de cara a lo que será el juego de sábado, a las 20.30 en el estadio San Martín, ante Mitre de Santiago del Estero, por la tercera fecha de la B Nacional. El arranque del torneo es preocupante pero dependerá de la paciencia y tranquilidad que puedan tener, cuerpo técnico y jugadores, para lograr dejar atrás este mal inicio.

Comentarios

Comentarios