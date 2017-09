Por las mayores importaciones, el déficit comercial es de US$ 4.500 millones en lo que va del año

En agosto volvió a acentuarse la tendencia de los últimos meses: menores exportaciones y mayores compras del exterior, principalmente, máquinas.

El intercambio comercial dejó un déficit de US$ 1.083 millones en agosto, frente al superávit de US$ 708 millones de igual mes de 2016, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante agosto, las exportaciones sumaron US$ 5.228 millones, 9,2% menos que en igual mes del año pasado, mientras que las importaciones crecieron 24,9% para sumar US$ 6.311 millones, destacó el informe.

En lo que va del año el rojo comercial es de US$ 4.498 millones. En 2016, para el mismo período, se había registrado un superávit de US$ 1.728 millones.

La variación del saldo comercial de agosto de 2017 respecto del correspondiente a igual período de 2016 reflejó la caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones. Lo mismo ocurre en el período enero-agosto: las exportaciones son 0,1% menores y las importaciones 16,8%. Entre estas últimas, sobresale el incremento de los bienes de capital que subieron 10% en cantidades.

La previsión del Presupuesto es que 2017 cerrará con un déficit comercial de US$4.500 millones, luego de un resultado del comercio exterior positivo en 2016 de US$2.100 millones, y que en 2018 ese “rojo” será de US$5.600 millones.

