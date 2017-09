Gerardo Villar se mostró preocupado por una nueva derrota del rojinegro

Independiente volvió a caer por el Torneo Federal B el fin de semana y en esta oportunidad fue la primera derrota en condición de local. Los rojinegros, de esta manera, acumularon la tercera caida de manera consecutiva en el certamen.

Los tandilenses pagaron muy caros los errores defensivos ante un rival que se mostró muy certero en la ofensiva. Norberto De la Riestra superó 3 a 2 al equipo de Gerardo Villar quien luego del encuentro, en diálogo con este medio, explicó que “cometimos muchos errores defensivos que en este nivel no podemos tener. Nunca nos habían anotado tres goles en un partido y hoy (por el domingo) se dieron por falencias individuales que no se pueden hacer”.

Además el técnico habló de los cambios que realizó en el segundo tiempo al señalar que “intenté corregir los errores y mejorar los puntos en donde estábamos flacos. Creo que los pasamos por arriba en la segunda mitad pero cometimos otro error y lamentablemente nos sacaron una diferencia grande que fue complicada de descontar”.

Por otro lado, reconoció que “jugamos mal en el nivel defensivo ya que no te pueden hacer tres goles. Dos fueron por errores y uno por un accidente. Nos dormimos en situaciones que no se puede y sufrimos varios golpes. Mostramos rebeldía pero nos faltó poder ganar un poco más en los metros finales”.

“Me preocupa mucho haber perdido tres partidos seguidos y necesitamos sacar puntos en los próximos encuentros. Tenemos que revertir esta imagen y ser exigentes con nosotros mismos, pensando en lo que se viene”, finalizó diciendo Gerardo Villar.

Comentarios

Comentarios