Arropados, el perchero solidario de Estrella de Belén

Los chicos de 5º año del colegio Estrella de Belén organizan un perchero solidario al que le han puesto por nombre “Arropados”.

Del 2 al 6 de octubre, se estarán recibiendo donaciones de ropa, dentro de la institución y el día 12 de octubre, a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas (o hasta que se acabe el stock), se colocará un perchero en las puertas del colegio (ubicado en Mitre 643, entre las calles Rodríguez y 9 de julio) donde cada uno puede pasar a retirar, si se necesita, o donar distintas prendas a lo largo del día.

Este proyecto surge en la materia de Comunicación y Culturas del Consumo a cargo de la docente Virginia Himitian; a partir de la toma de conciencia que lograron los estudiantes luego de realizar un inventario de su guardarropa que intentaba hacerlos reflexionar sobre el consumo responsable. En este registro se debían realizar categorías de valor sentimental, como por ejemplo: Ropa que amo, Volver al futuro; prendas que solo guardas esperando que se ponga de moda de nuevo, Que sí, que no; te la pones no te termina de gustar y te la sacas, Para salir, +365; hace más de un año que no la usas, etc.

Lo que comenzó como un trabajo práctico, luego se convirtió en un proyecto de colaboración para la comunidad, ya que los chicos se dieron cuenta de cuánta ropa tenían y quisieron hacer algo para ayudar a la gente que necesita o que menos tiene; actualmente este proyecto involucra activamente a todo el colegio.

“(…) Creo firmemente que es un círculo vicioso, después de todo hemos estado tirando el dinero que tanto nos cuesta y que tanto les cuesta a nuestros padres, solo por tratar de aparentar y tratar de que los demás piensen que estamos a la moda, cuando en realidad al final del día nada de eso importa, las personas que están conmigo van a seguir queriéndome, tenga 13 remeras para salir en invierno o no.” Escribió la alumna Julieta Oroz, a modo de reflexión sobre la cantidad de ropa que tenemos y no usamos.

