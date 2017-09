Polémica: venden “servicio” para mujeres con embarazo no deseado en Tandil

Un grupo de Facebook promociona atención a jóvenes embarazadas que estén en “problemas” para afrontar la maternidad y mediante un número telefónico se invita a una “consulta gratis, con profesionales y en absoluta reserva”, publicidad que para muchos sugiere la práctica de un “aborto”.

Se autodenominan “ONG”, bajo el nombre de “Ayuda a la Mujer – Tandil”, y muestran fotos de mujeres preocupadas al enterarse de la futura concepción.

“¿Acabas de darte cuenta de todo lo que te vas a perder?. ¿Ese viaje que estabas planeando y no vas a poder hacer?.

No te desesperes, todo tiene solución. Llamanos o mandanos un whatsapp al (número), así te damos un turno rápido para una consulta gratis, con profesionales y en absoluta reserva. Estamos para ayudarte”, señala la publicación.

Y agrega: “seguramente no era lo que tenias planeado. Pero tranquila! No estás sola. Nosotros podemos ayudarte. Tenemos años de experiencia asistiendo a mujeres con embarazo no deseado. Mandános un whatsapp y te damos un turno para una consulta gratis”.

Más tarde destacaron que “vas a tener el mejor asesoramiento para que puedas decidir lo mejor para vos y tu vida, en forma privada y sin costo. No esperes más”.

Pronto la publicidad empezó a viralizarse en las redes sociales y muchos comentarios cargados de indignación ponen al descubierto que esto se trataría de una convocatoria a la realización de un aborto clandestino.

“Si viste las 2 rayitas, y sentís que no vas a poder hacerte cargo. Llamanos. No esperes, estamos acá para ayudarte”, refleja otra de las publicaciones de “Ayuda a la Mujer – Tandil”.

Y subrayan: “si estas pensando que un bebe no va con tu estilo de vida, no esperes más, llamanos”.

