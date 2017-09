La UE echa agua fría a las intenciones de Londres de alargar los tiempos del Brexit

La Unión Europea rechazó considerar la oferta de Londres de extender las negociaciones y advirtió a la primera ministra británica, Theresa May, que se acaba el tiempo para llegar a un acuerdo.

La Unión Europea (UE) redobló este lunes la presión sobre el Reino Unido en una nueva ronda de conversaciones por el Brexit. El negociador en jefe de la UE, Michel Barnier, dijo que estaba “ansioso y con ganas” de ver cómo sus pares británicos traducen en políticas el discurso de la primera ministra británica, Theresa May, de la semana pasada, pero dijo que no tenía mandato para discutir el periodo de transición de dos años que propuso la premier para hacer más fácil el Brexit.

Sobre la propuesta de la conservadora May de una transición de dos años posterior a la salida efectiva del bloque, Barnier fue tajante: “Este punto no está en mi mandato en este momento”. El debate sobre la posibilidad de un periodo de transición “no significa que ya no se necesite alcanzar el progreso suficiente” sobre los tres principales puntos, que son la compensación que Londres debe pagar a la UE por su salida, los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y la frontera de Irlanda.

Los líderes de la UE tienen previsto reunirse el 19 y 20 de octubre para evaluar si el Reino Unido ha realizado “progresos suficientes” sobre los términos del acuerdo de divorcio para ver si autoriza que las negociaciones avancen a una siguiente fase en la que se discuta la relación futura y el comercio con el bloque. El Reino Unido dice que las cuestiones están entrelazadas y deberían ser discutidas de manera simultánea, pero Bruselas quiere un proceso en etapas.

