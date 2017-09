Sergio Massa confirmó que llegarán 300 equipos de Alerta Buenos Aires a Tandil

El actual diputado nacional y candidato a senador nacional de 1País, Sergio Massa, visitó el viernes nuestra ciudad y desarrolló una intensa agenda junto a los candidatos locales, encabezados por el doctor Mauricio D´Alessandro y mantuvo un encuentro con la prensa donde manifestó que se terminó el tiempo del miedo.

Sostuvo el ex intendente de Tigre que “Nuestra iniciativa es reformar el sistema de impuestos, que tiene como objetivo premiar a las Pymes, a los comerciantes, al trabajador con reducción de impuestos, y castigar a la renta financiera”.

“Queremos contarle también a los jubilados que propone cada fuerza: nosotros pretendemos poner en marcha el 82% móvil de la mínima. Creemos que es importante debatir cómo vamos a generar trabajo, sobre todo en los más jóvenes; y sentimos que debemos discutir que vamos a hacer con la inseguridad”, enfatizó el candidato a 1País.

Aseguró que “tenemos el objetivo de tratar de transmitir nuestras propuestas. Sentimos que terminado el tiempo del miedo, en la idea de que se votaba con bronca o con temor a que vuelva el pasado, el bonaerense merece un debate donde le contemos que va a hacer cada fuerza política en el Congreso para avanzar como país y terminar con una discusión que nos retrasa”.

A su vez confirmó que este lunes llegarán a la ciudad unos 300 equipos de Alerta Buenos Aires.

Con respecto a las elecciones legislativas del mes venidero, dijo “Creemos que el 22 de octubre la clase media, la clase trabajadora, pueda avanzar en la agenda de búsqueda de soluciones”.

A su vez al hacer un balance respecto de la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), expresó”me enseñaron que cuando hay una situación de pelea, tiene que pararse por encima y no entrar en lugares distintos de la misma, si no la gente se confunde respecto a nuestro pensamiento”.

Además aclaró sobre 1País “somos una fuerza independiente del kirchnerismo y oficialismo. Tenemos que seguir contándole a la gente qué queremos hacer”.

ACTIVIDADES

El candidato a senador, entre las actividades desarrolladas en la ciudad mantuvo una charla con vecinos para cubrir el Barrio con las alarmas.

A su vez visitó la canchita de Futbol Las Palmeras, armado por un grupo de jóvenes para contención dentro del barrio y allí hizo entrega de materiales deportivos.

Seguidamente se trasladó a La Movediza donde mantuvo un encuentro con vecinos e integrantes de la ONG Mujeres más x más.

FORO DE SEGURIDAD

Por último se reunió con los integrantes del Foro de Seguridad a quienes les transmitió la experiencia llevada adelante en Tigre en materia de seguridad, mencionando que “les conté cómo bajamos el 80% el delito en Tigre, porque es la demostración práctica de que cuando hay decisión se puede”.

“Lo mismo ocurrió en San Fernando, y ahora está en marcha en Chivilcoy. Queremos decirle al vecino de Tandil que un día van a vivir sin miedo, seguros. Ese día lo podemos construir con las alarmas vecinales, cámaras, móviles, sistemas satelitales, botones de pánico y con cambios en el código”, finalizó.

