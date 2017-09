Santamarina va a buscar un triunfo a Floresta

Santamarina que no tuvo un buen debut con Aldosivi, intentará hoy sumar en su visita a Floresta donde lo recibirá All Boys en el partido se desarrollará en el estadio Islas Malvinas, en el barrio capitalino de Floresta,desde 15.30, lo televisará TyC Sports y tendrá como árbitro a Bruno Bocca.

All Boys, que necesita un triunfo para poder consolidar la idea de juego que pretende su nuevo entrenador Ignacio “Nacho” González, tampoco tuvo un buen comienzo y debutó con una derrota de visita a Estudiantes en San Luis y ahora debe vencer para que el plan de juego de “Nacho” González, con el tenencia de pelota, pases y utilización adecuada de los espacios pueda consolidarse.

Por su parte, el DT Héctor Arzubialde intentará complicarle la tarde a All Boys, presionando e intentando usufructuar alguna contra.

En el “Albo” de Floresta el DT González hará un cambio y debutará el ex Chacarita Leandro Barrera, una de las incorporaciones llegadas en este mercado, en reemplazo de Leandro Rodríguez.

PROBABLES FORMACIONES

All Boys: Nahuel Losada; Alexis Vega, Pablo Frontini, Emir Faccioli y Gastón García; Hugo Soria, Federico Gino y Brian Guerra; Matías Sandoval, Maximiliano Salas y Leandro Barrera. DT: Ignacio González.

Santamarina: Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Tomás Berra, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Francisco González Metilli, Agustín Cardozo, Leonel Pierce y Ezequiel Barrionuevo; Braian Guille y Martín Michel. DT: Héctor Arzubialde.

Cancha: All Boys

Arbitro: Bruno Bocca

Horario: 15.30

Televisa: TyC Sports

