Iparraguirre dijo que “un año y medio de inacción, indiferencia y silencio del intendente nos ha costado muy caro a todos” en el retorno del tren

El concejal del PJ-FPV advirtió sobre “la inacción y el silencio” del Intendente Lunghi que le “ha costado muy caro al conjunto de los tandilenses” en relación a la vuelta del tren de pasajeros.

El concejal y primer candidato de Unidad Ciudadana de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre, Rogelio Iparraguirre, se expresó en relación a la reunión que días atrás mantuviera el jefe Comunal con las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación para hacer gestiones por la vuelta del tren a nuestra ciudad. El encuentro no trajo noticias positivas para el conjunto de los tandilenses que, luego de un año y medio, deberán seguir esperando por el retorno del servicio ferroviario.

“Desde el primer día en que la gobernadora Vidal dio de baja el servicio del tren de pasajeros le manifestamos al Intendente que nos poníamos a su disposición, que cuente con nosotros para acompañarlo en un reclamo que entendemos como absolutamente justo y que está por encima de cualquier bandería política” indicó el edil peronista.

Iparraguirre indicó también que, lejos de cualquier especulación, le pedían a Lunghi “que fuera él quien encabezara el reclamo ya que es el Intendente de todos, de quienes lo votaron y de quienes no lo hicimos. Como vecinos de Tandil esperábamos que nos represente y que nos defienda. Pero lamentablemente hoy, a más de un año, vemos que fuimos ingenuos en nuestro reclamo pues primaron las especulaciones y los intereses político-partidarios que lo llevaron a Lunghi a no confrontar con el gobierno de Cambiemos del cual forma parte”

El primer candidato de la fuerza política que salió segunda en las elecciones primarias del mes pasado, lamentó que Lunghi “no siguiera el ejemplo de otros jefes comunales que, siendo de Cambiemos, sí se pusieron al frente del reclamo de sus vecinos sin distinciones partidarias.

Los intendentes de Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca comparten la misma fuerza política que Miguel Ángel Lunghi y lograron que el servicio ferroviario suspendido en 2016 sea puesto nuevamente en marcha. “Lunghi, a diferencia de esos jefes comunales, eligió el más absoluto silencio y hoy el costo es muy grande para el conjunto de todos los tandilenses” advirtió Iparraguirre

“Nosotros desde nuestro lugar de concejales del FPV-PJ impulsamos dos proyectos de declaración, ambos votados y aprobados por unanimidad en el Concejo Deliberante. Allí le pedíamos a la gobernadora Vidal y al Ministro de Transporte de la Nación, por la vuelta de tan elemental servicio de transporte. También le solicitábamos a la gobernadora que nos informase sobre el estado de las vías y material rodante del ramal Tandil – Plaza Constitución habida cuenta que, según sus propios dichos, la única auditoría que se había llevado a cabo era la del ramal Constitución – Mar del Plata. Le solicitábamos sobre la continuidad y la seguridad de los puestos de trabajo de las 14 familias de ferroviarios tandilenses y le exigíamos la inmediata restitución del servicio” concluyó el edil.

