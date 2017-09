Arrizabalaga afirmó que el sistema de salud está en crisis

Juan Arrizabalaga candidato a concejal por el frente VAMOS opinó sobre la actualidad del sistema de salud y aseguró “que si bien se han conseguido grandes avances, la demanda sanitaria está superando ampliamente las posibilidades”.

Arrizabalaga, referente de Patria Grande y quien comparte lista con “Cacha” Cena, se refirió a la situación que está atravesando el sistema de salud y aseguró que “en muchas salas de salud el sistema integrado de salud no está funcionando y que tanto las guardias del hospital como los consultorios externos están colapsados”.

Explicó que “la crisis económica, los despidos y el aumento en las prepagas genera casi automáticamente que los y las vecinas de Tandil tengan que recurrir al sistema público de salud. Lo que antes lo podían cubrir las clínicas privadas ahora es el hospital el que tiene que resolver esos baches”

El primer candidato a Concejal por el Frente VAMOS aseguró que “ya no podemos hablar de enfermedades de estación que colapsan el sistema. Estamos ante una crisis del sistema de Salud. El reclamo de los enfermeros y enfermeras, la demora en la puesta en funcionamiento del SAME, los problemas del Dispensario, son una muestra de la realidad que viven cotidianamente quienes tienen que recurrir al Sistema Integrado de Salud”.

A su vez se refirió a la situación de los y las trabajadoras del Sistema de Salud afirmando “que no casualmente los reclamos se han incrementado con los años. Ahora son los y las enfermeras, antes el personal auxiliar y médicos comunitarias quienes reclamaron mejoras en su situación laboral y salarial”.

Por último aseguró que “es fundamental sostener una política descentralizada y fortalecer los Centros de Atención primaria y las guardias hospitalarias que son las que más están sufriendo en la actualidad”.

Comentarios

Comentarios