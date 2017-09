Independiente prepara el 30° Encuentro Nacional de Mini Hockey

Del viernes 29 de septiembre al domingo 1 de octubre se llevará a cabo el 30º Encuentro Nacional de Mini Hockey que organiza el club Independiente. El evento ya cuenta con doscientos equipos inscriptos, de casi cincuenta entidades de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Chubut.

Más de mil quinientos deportistas, durante tres días, tendrán la posibilidad de vivir este tradicional y convocante encuentro que organiza la institución rojinegra. Clubes, colegios y asociaciones vecinales tendrán la oportunidad de participar en esta actividad deportiva como lo es el hockey sobre césped en niñas/os de 8 a 12 años de edad.

El evento, que comenzará en poco más de una semana, contará con delegaciones de: Treinta de Agosto, Pellegrini, Trenque Lauquen, Villa Maza, Pigüe, Sierra de la Ventana, Salliquelo, Coronel Suárez, Rojas, Bahía Blanca, Verónica Punta Indio, La Plata, Mar del Plata, Necochea, Azul, Olavarría, Saladillo, Allen, Río Negro, Trelew, La Pampa, entre otras localidades.

Cabe recordar que se jugará en dos categorías, por un lado octava/sub12 (nacidos en los años 05/06)

y la otra que será novena/escuelitas/sub10 (nacidos en los años 07/08), en damas y caballeros.

En los equipos de sub 12 se podrán incluir hasta diez deportistas, participando en la modalidad de seven (siete). En sub 10 jugarán hasta ocho jugadoras participando en la modalidad de five (cinco) en 1/8 de cancha.

Los partidos serán dirigidos por los propios entrenadores, asegurándose un mínimo de cinco cotejos por equipo entre sábado y domingo. En caso de lluvia se jugará en canchas cubiertas. La consigna es jugar por jugar, sin anotar goles ni puntos, disfrutando la alegría del deporte y la amistad. Habrá souvenirs para todos los participantes.

CRONOGRAMA

Viernes 29 de septiembre

15: Recepción de Delegaciones.

18: Reunión de Entrenadores.

19: Acto inaugural.

Sábado 30 de septiembre

9: Comienzo de partidos.

19: Baile para los jugadores/as (Polideportivo Duggan Martignoni).

20: Degustación de tabla de fiambres para entrenadores y delegados.

Domingo 1 de octubre

9: Comienzo de partidos.

17: Acto de clausura.

INFORMES Y CONSULTAS

Profesor Javier Perotti (entrenador): 0249-154503624

Dr. Adrian Luis Lifschitz: 0249-154378094

