Armados la golpearon para robarle la moto en Machado y Paz

Un par de motochorros atacó a una mujer en la esquina de Paz y Machado, la golpearon y amenazaron con un arma para exigirle que entregue la mochila y el ciclomotor en el que circulaba.

Viviana Andreasen indicó que “anoche me toco vivir un episodio muy desagradable, salía de trabajar como todos los dias, volviendo a mi casa en calle Machado antes de llegar a Paz, dos chorros en moto se me pusieron a la par”, introdujo.

Y agregó que “yo venia en mi moto y me apuntaron con un arma para que me baje, como no lo hice me pegaron una trompada, codazo no se bien en el caso, por lo que antes el susto me desubicó, el que iba atras se bajó de la moto, me agarró de la mochila y me tiro al piso”.

Andreasen explicó que “me robaron la moto, pero lo que da mucha bronca es la impunidad con la que se manejan a cara descubierta sin importarles nada de nada. Yo hoy con mucha bronca agradezco estar bien, lo material se recupera, pero no se puede vivir asi”, manifestó.

En Facebook afirmó que “lo cuento para que las mujeres que salimos tarde, que tampoco es tarde, eran las 20.45, nos cuidemos. Esten atentas. Agradezco de corazón a un matrimonio que venia en su camioneta por calle Paz y me auxilió, y me llevo hasta mi casa. Y a Karina, otra motera que vio la situación y salió a seguirlo”, concluyó.

Cabe señalar que se trata del tercer caso que trasciende públicamente donde motochorros armados amenazan a mujer en plena vía pública, y les sustraen sus vehículos.

