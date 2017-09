Se realizará en Tandil el 2º Encuentro Regional de Mujeres del Centro de la Provincia de Buenos Aires

El 30 de septiembre y 1 de octubre se realizará en Tandil el 2º Encuentro Regional de Mujeres (ERM) del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del que participarán más de 500 mujeres de la región. Este espacio se enmarca dentro de los que será el 32º Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrollará en Chaco durante el mes de octubre.

El objetivo del espacio es generar un ámbito donde las mujeres puedan encontrarse e intercambiar experiencias, luchas comunes, historias de vida y convertir problemas que parecen individuales en problemas que son de todas y así encontrar los caminos para resolver esas cuestiones que atraviesan a las mujeres.

Las actividades programadas darán comienzo el día sábado por la mañana a partir de las 9:00 en la Escuela Primaria nº1 (Belgrano 557), momento en que se realizarán las inscripciones y a las 10:00 será el panel de apertura que contará con la presencia de Gisela Giamberardino (Colectiva Mala Junta), Liliana Gianastasio (Biblioteca Popular de las Mujeres), Luz Ramallo (Movimiento de Mujeres de Azul) y una representante del Colectivo “Ni Una Menos-Olavarría”.

Ambos días entre las 12:00 y las 14:30 se estarán desarrollando distintas actividades abiertas en la Plaza Independencia, como teatro, taller de fotografía y taller de defensa personal. Así como también, durante el mediodía del sábado se llevará acabo una Asamblea de Trabajadoras de la Economía Popular que contará con la presencia de referentas de distintos puntos de la provincia.

Por la tarde, a partir de las 14:30 y hasta las 17:30 se desarrollaran los distintos espacios de taller: mujeres y trabajo, mujeres y derechos sexuales reproductivos y (no) reproductivos; Mujeres y territorio y Mujeres y disidencias. La modalidad de los mismos responde a dinámicas de dialogo e intercambio de ideas, donde cada mujer puede expresar libremente sus opiniones y sensaciones.

A las 18:00 hs del sábado se concentrara en la Plaza Independencia, donde comenzará una Marcha de Mujeres, que finalizará en la Glorieta con el Festival Cultural “Alta Wacha” donde tocarán en vivo Mutua Decepción, Fruta, Die Explosiven, Murga CorrelaVoz y cerrando el festival Borocumbá.

La jornada del día domingo dará comienzo a las 10:30 con un panel de “Mujeres y Trabajo” que contara con la presencia de Jacqueline Flores (Movimiento de Trabajadores Excluidos-CTEP), Paula Belloni (CTA – Coordinadora IDESBA) y una integrante del Espacio de Economía Feminista.

A las 14:30 se desarrollaran dos paneles en paralelo, uno de “Mujeres y derechos sexuales reproductivos y no-reproductivos”, donde expondrán sobre la temática Gabriela Weber (Médica generalista, Jefa de la Unidad de Medicina familiar e integrante del equipo de consejería e ILE del Hospital Municipal Ramón Santamarina Tandil), Florencia Fernández (Trabajadora Social, ex integrante de Consejería pre y pos aborto, zona sur Conurbano), Victoria Tesoriero (Católicas por el derecho a decidir) y una integrante del espacio de Socorristas en Red. El segundo panel abordará la problemática de “Mujeres, territorios y disidencias”, contando con la presencia de Ornella Tirinello (Militante de territorio del Movimiento Evita San Martín, trabajadora del programa ATAJO, MPF), Daniela Castro (Secretaria de género de la CTA; Primera Directora (ex) Trans de la Secretaria de Derechos humanos de la Provincia de Buenos Aires con sede en Mar del Plata).

El Cierre de la jornada se realizará a las 17:30 donde se expondrán las conclusiones de los espacios de talleres.

La participación del Encuentro es gratuita y abierta para todas las mujeres que quieran acercarse durante la jornada.

