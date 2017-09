Renunció la defensa de De Vido a una semana del juicio por la Tragedia de Once

Los letrados indicaron que el proceso judicial “vulnera todos los mandatos constitucionales” al abandonar la defensa del ex ministro y actual diputado.

Los tres abogados del diputado Julio De Vido renunciaron hoy la defensa en todas las causas en las que se encuentra involucrado su cliente en relación con su gestión como ministro de Planificación Federal (2003-2015), informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión se conoció a falta de una semana para que De Vido sea sometido a juicio oral y público por su responsabilidad en la tragedia de Once, como se conoce al caso del choque de un tren del ferrocarril Sarmiento al final del andén 2 de la terminal, que provocó 51 muertos y centenares de heridos en febrero de 2012.

Los abogados Adrián Maloeny, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni presentaron escritos en los juzgados que tramitan causas contra De Vido en los que sostuvieron que la decisión fue tomada de común acuerdo con el ex ministro.

