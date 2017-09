Condenaron a un peón rural por abuso sexual a una menor

En juicio abreviado, el juez del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Tandil, doctor Gustavo Echevarría condenó al empleado rural Hugo Edgardo González (38), alias “Negro”, a la pena de seis años de prisión, al encontrarlo penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal-tres hechos-en concurso real”.

Se pudo acreditar que en el lapso comprendido entre fines del mes de diciembre del año 2012 y marzo del año 2013, en el interior del predio rural “La Guapa”, sito en el Cuartel V del partido de Tandil, Hugo Edgardo González -que se desempeñaba laboralmente en el mismo campo, junto al progenitor de la menor, abusó sexualmente de esta última, a la cual accedió carnalmente vía vaginal en tres oportunidades cuando la misma tenía solo 12 años de edad.

En las dos primeras, este sujeto aprovechó la situación de vulnerabilidad e inmadurez de la menor por tener solo doce años de edad y se valió para ello de actos de seducción y del “enamoramiento” que le había provocado a la niña, razones por las cuales ésta no pudo consentir válidamente las acciones.

En la restante oportunidad –dentro del mismo período-, este mismo sujeto aludido, mantuvo relación sexual con acceso carnal por la vía vaginal con la referida menor, a la que forzó para ello, tirándola al suelo y teniéndola en contra de la voluntad de la misma.

El imputado expresó que “sí tuvo relaciones sexuales” y que la menor “lo “buscaba”, que las mismas fueron consentidas, que asimismo desea manifestar que nunca la obligó a la misma a acceder a ello, ni tampoco nunca le dijo nada. Que parecía una chica desarrollada, que reitera que jamás obligó a la misma a mantener relaciones sexuales, que las mismas fueron consentidas, que tampoco no parecía ser una inmadura, ni inexperta”.

También dijo que la menor “nunca le manifestó si era o no virgen, que tampoco el dicente se lo preguntó. Que el deponente pensaba que tenía entre quince o dieciséis años, parecía una chica “desarrolladita”, y que por sus actitudes parecía ser una chica desarrollada. Que reitera que no va a responder ninguna pregunta y que acaba de relatar lo expresado por consejo de su abogado defensor…”.

Una de las peritos detalló que“…Se observa presencia de inmadurez, dependencia, inestabilidad, inseguridad e inadaptación con compensación de las mismas. Presencia de impulsividad y agresividad compensada. Presencia de angustia en técnicas proyectivas. Se atribuye mayor madurez, con precocidad sexual, según refiere por curiosidad. Dichos indicadores emocionales pueden ser compatibles con una situación de vulnerabilidad sin ser los mismos directos y exclusivos en relación a abuso sexual… Los dichos de la menor resultan sostenidos, coherentes, lógicos; no presenta indicadores sintomáticos de influenciabilidad, ni tendencia fabulatoria. Presenta una prueba de realidad conservada, lúcida, ubicada en tiempo y espacio, curso de pensamiento conservado. Sin fallas en la atención. No se evidenciaron alteraciones senso-perceptivas, todo al momento de la entrevista…”.

