Colombia: El voto en blanco lidera las encuestas para las elecciones presidenciales

El 23% de los consultados por un sondeo contratado por una alianza de medios de comunicación aseguró que esa sería su opción de cara a los comicios de 2018.

Entre los candidatos que ya se postularon, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras encabeza la intención de voto entre los aspirantes presidenciales para el 2018, según una encuesta de Yanhaas contratada por una alianza de medios que integran RCN Radio, RCN Televisión y Periódicos Asociados (El País, El Universal, El Colombiano, Vanguardia Liberal) y La República.

Germán Vargas Lleras es un abogado colombiano graduado en la Universidad del Rosario que ocupó distintos cargos políticos a lo largo de su carrera. Fue senador entre los años 1998 y 2006 y en 2014, el presidente Juan Manuel Santos lo escogió como su candidato vicepresidencial para las elecciones presidenciales de 2014, en las cuales su fórmula resultó ganadora. Ocupó el cargo hasta el 21 de marzo de 2017 cuando el Senado aceptó su renuncia.

El 11 por ciento de los consultados que respondieron la encuesta dijeron que votarían por Vargas Lleras, quien está recogiendo firmas para avalar su aspiración presidencial.

Con dos puntos menos y en el segundo lugar está el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien también está buscando el apoyo de firmas para respaldar su aspiración.

De todas maneras, el 23 por ciento de los encuestados respondió que votaría en blanco, mientras que otro 13 por ciento no respondió a quién apoyará en las presidenciales del 2018.

Según el diario El Tiempo, la votación para la primera vuelta presidencial está prevista para el 27 de mayo, es decir, dentro de ocho meses, por lo que todavía hay un buen porcentaje de indecisos.

A la pregunta de que quién cree que va a ganar en el 2018, el 32 por ciento quedó en la franja de ‘No sabe, No responde’, pero el 20 ciento se mostró seguro de que sería Vargas Lleras. Enseguida quedó Petro, con el 9 por ciento.

El tercer lugar en la intención de voto es para el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, por quien el 7 por ciento de los encuestados se mostró dispuesto a votar.

Justo enseguida de él viene la senadora Claudia López, de Alianza Verde, con el 6 por ciento. Ella, al lado de Fajardo y de Jorge Enrique Robledo, candidato del Polo, están trabajando en una coalición que les permita un acuerdo para que uno de ellos encarne la candidatura. Por ahora avanzan en ese proceso.

El quinto de los candidatos en intención de voto es el senador Juan Manuel Galán, a quien apoya el 4 por ciento. Se convierte, según esta encuesta, en el liberal con mayor respaldo entre la ciudadanía.

Entre los aspirantes de origen conservador, el exprocurador Alejandro Ordóñez está primero con el 3 por ciento y por el lado de los precandidatos del Centro Democrático el que está mejor ubicado en la encuesta es Iván Duque, con el 1 por ciento.

