Bullrich ratifica su disposición a debatir en TN, pero Cristina Kirchner insiste en que sea en una universidad

El candidato a senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich, ratificó hoy su predisposición a participar del debate entre los postulantes a senadores por la provincia de Buenos Aires que organiza la señal de cable Todo Noticias (TN), pero Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana) insistió en que debe ser organizado “por una universidad pública”. En tanto, otro de los competidores bonaerenses al Senado en las elecciones generales, Florencio Randazzo (Cumplir), les pidió que Bullrich y Cristina, que obtuvieron la mayor cantidad de votos en las PASO de agosto, que “se dejen de joder y debatan”.

En el marco de las ya iniciadas negociaciones entre la producción del programa político “A dos voces”, de la señal TN y los equipos de campaña de los candidatos, Cristina Kirchner exige una serie de condiciones para participar que harían imposible hacerlo en el canal del Grupo Clarín, ya que, para la ex mandataria, el debate “se debe realizar en una universidad pública y también deben ser ellos quienes lo organicen, porque no se puede debatir cualquier cosa”.

“Esas discusiones de políticos en sets de televisión hablando de bueyes perdidos o de internas”, están alejadas “de lo que la sociedad está demandando”, declaró hoy la ex presidenta a la radio AM 750. Ante esta primera objeción, Esteban Bullrich ratificó su voluntad de debatir de cara a los comicios legislativos y le pidió al kirchnerismo “no correr el arco” y “querer poner y cambiar las reglas permanentemente” en referencia a la negativa de Cristina Kirchner de debatir en un canal de TV privado.

