Tandilia, ¿dejó de ser una prueba popular por su elevado costo de inscripción?

Cuando restan menos de dos meses para la tradicional prueba del atletismo local a muchos les sorprendió el valor que tendrá la Tandilia 2017. En esta oportunidad todo aquel que desee participar tendrá que abonar la módica suma de $480.

Según la web oficial, pagando el monto mencionado anteriormente los deportistas obtienen la remera oficial de uso obligatorio, Chip IPICO para clasificación de corredores y caminantes. También se le otorgará la medalla conmemorativa de la competencia y habrá distintos puntos de hidratación en largada, recorrido y llegada. Hace un año, los corredores pagaron $350 y se entregaron premios por $75.000.

Atrás quedaron las ediciones en donde se buscaba que el costo sea el menor posible para permitirle a todos los tandilenses poder ser parte de una verdadera fiesta popular en la que se animaban personas de todas las edades.

Los directivos de la Asociación Tandilense de Atletismo deberían buscar recursos en distintos sponsors para solventar parte de los gastos de logística que genera la realización de la competencia que tendrá su 45º edición.

Hace menos de 10 años, la inscripción costaba $35 y los premios superaban los $10.000. En la actualidad los aumentos variaron pero no en los mismos porcentajes, ya que la prueba tendrá un valor de $480 y la organización otorgará premios por un monto que no llega a los $90.000.

Este año el aumento para los participantes es cercano al 40% con respecto al 2016 y en premios apenas supera el 15%, comparando la edición 44 de la prueba más importante del atletismo local.

Sin ir más lejos, en Viedma, una maratón que se correrá a fines de octubre, otorgará $160.000 en premios y cuenta con un valor de inscripción de $250. Con la inscripción, los participantes tienen los mismos beneficios que los que corren en Tandilia.

Seguramente en el sur de nuestro país los organizadores se encargan de buscar una mayor cantidad de auspiciantes para poder cubrir los gastos que genera una competencia de semejante magnitud. Aquí, en cambio, la situación parece ser totalmente diferente.

Por lo visto son otros tiempos, en donde viendo el actual costo de inscripción y el de algunas de las últimas ediciones, la Tandilia dejó de ser una prueba popular por su elevado costo de inscripción. Los dirigentes tienen una gran responsabilidad por no poder conseguir recursos para aliviar costos que los termina pagando el atleta que quiere ser parte de una tradicional competencia.

Comentarios

