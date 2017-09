Tandilenses afectados por el temporal Irma y el terremoto en México

Desde la agencia de turismo Buquebus Tandil, Pablo Vallarino confirmó a este medio que seis tandilenses se encuentran en Puerto Rico, donde se espera que el huracán Irma que tiene categoría 5 en la escala Saffor Simpson llegue en poco tiempo.

Las autoridades han pedido que sea evacuada la isla por la gravedad de la columna de viento que tocaría las costas de Puerto Rico este miércoles.

El huracán María es “probablemente el más peligroso de la historia moderna” de acuerdo al gobernador de la isla estadounidense, Ricardo Rosselló, quien pidió a la población evacuar las zonas inundables.

Anoche intentaron comunicarse con los tandilenses que se encuentran en esa zona, aunque no fue posible establecer contacto hasta la hora de cierre de esta edición.

A su vez mencionó que hay un grupo de tandilenses en México, aunque se encuentran en Playa del Carmen, zona que no fue afectada por el terrible terremoto que sacudió al país azteca.

Cabe mencionar que se encuentra en México, Luis Quintela y su esposa. La Voz pudo comunicarse ayer a la tarde con la esposa del entrenador y confirmó que se encontraban en Playa del Carmen.

En el anterior terremoto el matrimonio Quintela estaba en el DF, y sintieron el movimiento a tal punto que debieron abandonar la habitación del Hotel.

Posteriormente se trasladaron a Tijuana, invitados por el futbolista Matía Alustiza. El matrimonio Quintela pudo comunicarse con el deportista y en Tijuana no se sintió el temblor, aunque aguardaban noticias de Puebla, donde si el sismo causó daños y en dicha ciudad mexicana el futbolista azuleño cuenta con una propiedad, aunque no contaba con información sobre dicho inmueble y si había alguna afectación.

